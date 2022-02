Kikset sidespring

Christopher er i knibe.

Hans blodfattige album fra i fjor, ’My Blood’, floppede totalt, og de senere år har københavneren haft flere sponsoraftaler end hits.

Den evige teenager, der lige er blevet 30, har desperat brug for at genopfinde sig selv, men crooner med symfoniorkester er i hvert fald ikke løsningen på hans problemer.

Det føltes som om, at der blev smurt flødeskum på Lillebror-ost, da Christopher serverede sine banale værker ved den første af tre optrædener i imposante omgivelser med Copenhagen Phil i Konservatoriets Koncertsal.

Popidolet var iført pingvinkostume, men især indledningsvis virkede han helt nøgen, og sange som ’Irony’, ’Aiming’ og ’If It Weren’t for You’ lettede ikke højere fra scenegulvet end hans skosåler.

Kønsløs vokal

Efter en usikker start fik Christopher langsomt sunget sig helt varm under en vellykket ’Just Kiss Me’, der dog også mindede om, at han bare ikke evner at overføre sin herlige karisma til sin noget kønsløse vokal.

Udover at guttens letbenede materiale grundlæggende ikke er vægtigt nok til at blive udbasuneret med stort orkester, så led koncerten også under, at rytmegruppen fra hans eget band forplumrede helhedsindtrykket.

Generelt lød det simpelthen ikke godt, og kun i en kort sekvens, hvor Christopher og faste håndlangere forlod salen inden ekstranumrene, var det muligt rigtigt at nyde Copenhagen Phil.

- Jeg har lyttet mere til Michael Jackson end Mozart, oplyste sangeren med et smil.

Det kom ikke bag på nogen. Til gengæld ville det overraske, hvis Wolfgang Amadeus genopstod og blev helt vild med Christopher.