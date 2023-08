Klaphat: Så hold dog kæft!

Publikum på festivalerne kan bare ikke holde kæft. Det kan Thomas Alstrup fra Jonah Blacksmith heller ikke.

På Smukfest tog det fuldkommen overhånd for musikanten, der i skikkelse af en slags afsporet konferencier viklede sig ind i monologer om alt fra sine arvingers godnathistorier til faster Kirsten, som ikke kunne få børn.

Det er ikke noget, vi finder på.

Efter at have forklaret den gennemblødte forsamling, at han havde 20-års bryllupsdag, fik vi fortællingen om hans knap så skelsættende tur til blomsterhandleren. Dernæst konstaterede han trods alt, at det var imponerende, hans kone havde holdt ham ud så længe, hvilket immervæk var udtryk for en vis selvindsigt.

Men det stoppede ham ikke. Han blev ved. Og ved.

Musikken var næsten lige så ulidelig.

Den bitre ende

Jonah Blacksmith er et boyband forklædt som folkrockorkester. Thomas Alstrups skæg er formentlig kunstigt. Det er gruppens repertoire i hvert fald.

Brødrene fra Thy har oversat Mumford & Sons til nordjysk og udvandet forbillederne i Limfjorden. Det er dybsindigt som en flad tallerken, men med smerten klatmalet i sanger Simon Alstrups ansigt leverer de bagateller, som var det epokegørende kunst med religiøst tilsnit.

Store dele af befolkningen har set lyset. Det er helt sort.

På Stjernescenen var klapsalverne spredte som bygerne, og regnslagene blafrede aldrig til tonerne af et orkester, der er en joke, ingen forstår.

Der var optræk til slåskamp mellem to velvoksne gutter ovre ved Arizona Burger under ’Dandelion’, men som musikken løb det stilfærdigt ud i ingenting, og dem, der ikke orkede at vente på hittet ’House on Fire’, sivede længe inden den bitre ende.

Der var mere liv i den udstoppede ræv, som stod på scenekanten, end Jonah Blacksmith. Thomas Alstrup havde i øvrigt sovet dårligt, fordi han spekulerede på, om ræven kunne klare regnen.

Det fortalte han. Blandt andet.

Hold kæft en klaphat.

