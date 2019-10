Klasse: Gulddreng scorer i Royal Arena

John Mayers popularitet er skrumpet noget på hitlisterne de senere år, men musikalsk er han vokset betragteligt.

I forlængelse af sangskriverens seneste danmarksbesøg i foråret 2017 foldede amerikaneren atter sit nyfundne format ud i Royal Arena, hvor han var en fornøjelse at følge gennem størstedelen af en inspireret helaftensforestilling med to sæt.

Mayer valgte ofte materiale fra dengang hans plader solgte til platin, selvom de var kedelige, men det gjorde knap så meget, for ’Who Says’, ’I Don't Trust Myself (With Loving You)’ og ’Belief’ blev udstyret med et tiltrængt musikalsk løft og fremstod ganske vedkommende.

Specielt sidstnævnte var en pågående tour de force, og Mayer spillede sig helt ud i bedste stil med forbilledet Stevie Ray Vaughan.

Den afdøde legende gik i livets hårde skole, mens Mayer har gået på Berklee College of Music, og det er tilsyneladende en flinkeskole. Men han har altså lært at spille guitar. Det er Mads Langer for viderekomne.

Fesen vokalist

Der var dømt god tone og indbydende vellyd, mens Mayer imponerede i spidsen for et stort, vibrerende band i et tiltalende åbningssæt.

Efter pausen begyndte han akustisk og solo, hvor det blev et problem, at han er en fesen og fimset vokalist. Det var næsten en fordel, da han lod fanskaren i den udsolgte sal synge corny ’Your Body Is a Wonderland’.

Billedgalleri af Per Lange

Med en alt andet end hjælpeløs ’Helpless’ kom både bandet og strømmen tilbage. Mayer skar grimasser i en gnistrende solo, men det var alligevel et kønt ansigt, der kan få kvinder til at lide ligeså pæn bluesrock.

Under ‘Love on the Weekend’ var der vist en hel del af Royal Arenas 16.000 tilbedere, der gerne ville på weekendtur med hjerteknuseren som den næste i rækken efter Jessica Simpson, Jennifer Aniston og Katy Perry.

Mayer, der bliver 42 senere på måneden, har bedre smag indenfor musik. Han citerede elegant Paul Simon under ’Stop This Train’, men hvis han er ligeså uinteressant til hverdag som mellem numrene, så forstår man godt, han ikke kan holde på kvinderne.

En episk udgave af ‘Slow Dancing in a Burning Room’ sad lige i det berømte skab, og fortsætter han med at forbedre sig sådan, ender det sgu med, at han heller ikke kan holde på sit livepublikum.

John Mayer har givet adskillige danske koncerter, siden han slog igennem i starten af årtusindet. Foto: Per Lange