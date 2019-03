Klovnen gik død i Royal Arena

Kort inde i Post Malones koncert i Royal Arena tog han en tår af sin Bud Light og udbrød:

- I’m here to kick some ass and have fun while doing it!

Og det forsøgte han så. Skide sjovt blev det bare ikke.

Efter at have overværet Nicki Minaj lade sin bagdel blævre i et røvsygt show samme sted fredag, var det dog en fordel at blive udsat for lørdagsunderholdning med en anderledes karismatisk rapfreak.

Drønpopulære Malone viste heldigvis ikke ligeså meget hud som Minaj. Han var klædt i en blanding af pyjamas og skakbræt og ligner jo i forvejen noget, der er løgn. Heldigvis da.

Desværre er hans hiphoppop mere strømlinet.

På Amager sagde han fuck en hel del, og han fuckede heldigvis også sin sound lidt op med et langt mere indædt og raspende flow end på sine noget ensporede studieindspilninger.

Kort og ikke godt

Som under sin herlige optræden på Smukfest den forgange sommer leverede Malone et onemanshow, der naturligvis kræver sin mand. Og ikke mindst et stærkt repertoire.

Det har den 24-årige hvalp fra Texas ikke endnu med kun to succesalbum på samvittigheden, og der var flere døde punkter i sættet, selvom det blot varede 78 minutter.

I Skanderborg sluttede festen efter knap en time, hvilket nok er det maksimale, han kan klemme ud af sit minimalistiske koncept, der fungerer i glimt i spændingsfeltet mellem indadvendte tekster og udadvendt attitude.

Malone proklamerede, at ’White Iverson’ nok var hans eneste gode sang. Det er lige at stramme den, men han har i hvert fald flere tatoveringer.

Hittet ’Better Now’, beattunge ’Sunflower’ og stenede ’Blame It on Me’ var små højdepunkter, da den forhutlede countryklovn sangrappede sort musik i en bleg udgave designet til white trash.

Han tog en smøg og opfordrede rygerne blandt de 16.000 i den udsolgte sal til at gøre det samme, men efterfølgende ’Up There’ brændte ikke igennem.

Da han akkompagnerede sig selv på akustisk guitar under ’Stay’, var det som at høre Oasis, hvis de havde nået at blive endnu mere udvandede.

Bud, det var for light.

Post Malone smadrede en akustisk guitar i scenegulvet som indledning til 'Rockstar'. Foto: Henning Hjorth