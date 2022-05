Knap så fed: Noget galt i Jylland

I forlængelse af Rasmus Bjergs hovedrolle som John Mogensen i succesfilmen 'Så længe jeg lever' drog skuespilleren på turné med legendens sangskat i 2018.

Verdenspremieren på Jelling Musikfestival blev en ustyrlig stjernestund på Teltscenen, hvor en feststemt folkemængde bar Rasmus Bjerg frem på en flodbølge af fadøl, ellevild entusiasme og overstrømmende kærlighed til klassikerparaden.

Sådan gik det slet ikke, da entertaineren tog John Mogensen med tilbage til Jelling fire år senere.

I efterårsvejr på den udendørs hovedscene ved middagstid var showet helt fejlcastet, og det føltes som en lunken morgenbajer, der var svær at få ned.

Umulig opgave

Der var langt mellem folk og de vellykkede fortolkninger, men undtagelsesvis swingende 'Ensomheden gade nr. 9' og 'Far er præst i Jylland', mens 'Mandalay' heller ikke var til at stå for trods både musikalsk og vejrmæssig sidevind.

Rasmus Bjerg havde tabt sig siden sidst, og for ofte var underholdningen slap som selerne. Det var bare ikke fedt nok og også noget af en umulig opgave elementerne taget i betragtning.

Humoristen forsøgte ihærdigt at tilføre den ædruelige seance noget tiltrængt promille med sin bodegacharme, og den elskelige suppe, steg og is blev serveret tilsat lagkagekomik, creme i håret og hoftebevægelser, der også trængte til noget smørelse.

Alt var bare bedre i de gode gamle dage, som Rasmus Bjerg selv bemærkede undervejs.

Billedgalleri af Per Lange

