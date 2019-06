Knap så kønt: Pinagtige jomfruer

Pretty Maids var et forkert band på et forkert tidspunkt på en forkert scene på en forkert metalfestival

Torsdag på Copenhell mindede Slash og Stone Temple Pilots om, at man sagtens kan fortsætte indenfor rock’n’roll, selv om ens udløbsdato er overskredet med et par årtier.

Det ville Horsens’ helt egne Pretty Maids ikke stå tilbage for fredag, hvor det føltes som at kaste et vognlæs knogler ned ad bagtrappen, da de gamle rockøgler stavrede ind foran en tømmermandsramt flok i solen.

Det bedste, man kan sige om koncerten, var, at den var bedre end Pretty Maids’ opvarmningstjans for Scorpions i Royal Arena for halvandet år siden, men det kunne omvendt heller ikke blive værre.

Symptomatisk for den anstrengende seance var jomfruernes frontvræler, Ronnie Atkins, der egentlig hedder Paul Christensen, rød i ansigtet som en gammel bakke jordbær, og det blev ikke bedre, da han åbnede gabet.

Strejfede skiven

Enten har han skrålet sin stemme i stykker, eller også skylder han lydmanden en halvtredser og blev derfor placeret langt nede i orkesterets sjaskede sound.

Men faktisk fremstod Pretty Maids generelt opsatte på at gøre en god indsats. Viljen var der. Det kneb med resten.

Deres underligt udefinerbare lydbillede blafrede uskønt i sidevinden, og kun undtagelsesvis ramte ’Red, Hot and Heavy’ nogenlunde plet mod slut.

’Bull’s Eye’ havde derimod svært ved at leve op til titlen. Den strejfede dog skiven, hvilket var noget af en sjældenhed i et pinagtigt sæt.

Pretty Maids skruede bissen på med ’Back to Back’ og ‘Kingmaker’, men man løb ikke ligefrem skrigende bort. I hvert fald ikke af frygt.

Ære traditionerne

Igen og igen opfordrede Atkins det sparsomme publikum til at synge med. Igen og igen gad de ikke rigtigt. Hvorfor udsætte sig selv for sådan en ydmygelse?

Og hvorfor udsætte Copenhell for Pretty Maids? De stod endda højt på plakaten. Samt på hovedscenen.

Festivalen har tradition for at ære traditionerne og har tidligere præsenteret klassisk dansk heavy metal og hard rock fra både King Diamond, Artillery og D-A-D, mens Pretty Maids også dukkede op på afbud i 2015.

Nu har vi altså set dem. Og de har set bedre tider.

Pretty Maids er Østjyllands svar på Europe. ’The Final Countdown’ er startet for længst.