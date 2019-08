Køn jyde - en skam med resten

Det bedste ved Claras koncert på Smukfest var, at publikum kunne komme i ly for regnen i P3 Teltet

Hvis Clara havde haft et ansigt som en tyrkerpizza, havde hun næppe fået en pladekontrakt.

Men nu er den kønne teenager fra Aarhus kørt i stilling til at blive den næste Medina.

Konferencieren på Smukfest introducerede Clara som ’et af de største talenter i dansk musik lige nu’, og hvis det er sandt, så ser det sortere ud end himlen over Skanderborg.

Det bedste ved Claras koncert var, at man kunne komme i tørvejr for et skybrud i P3 Teltet, der først blev nogenlunde fyldt, da regnen væltede ned midtvejs i showet.

Hun er niece til selveste Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig, men talentet i den familie er tilsyneladende havnet hos Hugo Helmig.

Dråber af vand

Popsangene på Claras debutalbum, ’August Eighteen’, der udkom i fjor, er stereotype som dråber af vand. Det er samlebåndspop fra et samlebånd, der er lavet på en fabrik, der fabrikerer samlebånd.

Tilsat jomfruelig uskyld prøvede hun forgæves at danse noget personlighed ind i materialet, og der blev spjættet så ihærdigt, at hendes bælte gik op. Det var naturligvis seancens dramatiske højdepunkt.

Hun bevægede sig mere på 30 sekunder, end Kristian Kjærlund gjorde på 30 minutter torsdag. Musikken flyttede sig ikke en meter.

Koncerten mindede mest af alt om en 45 minutter lang audition til ’X Factor’, hvor sangerinden tilsat jodlende knæk og klynk også stemmemæssigt placerede sig i det brede midterfelt af hendes generations intetsigende ekshibitionister.

Clara fortalte smilende, at det var første gang, hun var på festival, og at hun overnattede ude på campingområdet Kærligheden.

Det er der, hun hører hjemme.