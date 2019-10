Kønsløs lolita i Royal Arena

'God Is a Woman' kvidrede Ariana Grande.

Og det var hun for en aften i en udsolgt Royal Arena.

Den amerikanske popstjerne blev i hvert fald hvinet til af de tilbedere, som ikke var faldet i søvn i sædet, da divaen omsider kom op gennem scenegulvet klokken 21.32.

Grande lignede en, der er et halvt år inde i sin monumentale Sweetener World Tour. Det er hun også.

Som en issyl

Showets friskhed er tydeligvis forduftet for længst, men på Amager blev den trods alt erstattet af en velsmurt driftssikkerhed, der bestemt ikke er en selvfølge i genren.

Nicki Minaj viste eksempelvis, hvordan det ikke skal gøres i Royal Arena i foråret.

På godt og ondt føltes Grandes koreograferede koncert nærmest som at se en musical. Det gjorde mest ondt.

Lyden var langt bedre, end da hun besøgte Boxen i Herning for to år siden, og vokalakrobatens stemmepragt stod så skarpt, at den ofte var som en issyl i trommehinderne.

Grande er sin generations svar på Whitney Houston og Mariah Carey. Mest den sidste. Teknisk var hun blændende i en grad, så man havde hende mistænkt for at fuske, men hun formidlede ingen følelser. Overhovedet.

Man kunne simpelthen ikke mærke hende. Kun på den der enerverende måde, hvor man tænker, at det er heldigt, man ikke er en hund.

Iført høje støvler

Efterhånden har den 26-årige sangerinde fra Florida samlet et ganske imponerende repertoire, og hits som 'Bad Idea', 'Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored', 'Side to Side' og '7 Rings' livede op i en ellers noget livløs affære.

Som en røvvrikkende lolita vimsede Grande mekanisk omkring iført støvler, der var næsten ligeså høje som hende selv. Det kunstneriske indtryk var noget lavere.

Scenografien fremstod skrabet og uinspireret, mens Grande tilsyneladende er lysfølsom, for der var ingen projektører på hovedpersonen. Publikum blev sågar opfordret til ikke at bruge blitz.

Ikke desto mindre fyrede de naturligvis et par tusinde billeder af i sekundet, og når fansene vågner, skal de nok se på deres telefon for at kunne huske, de var til koncert med en gudinde.

Musikalsk kom vi aldrig i pophimmelen. Gudfaderbevares.