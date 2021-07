Kummerligt: De er færdige

TV-2 kan fejre ikke mindre end 40-års jubilæum, men der var ikke meget at råbe hurra for, da veteranerne underholdt som et træt sølvbryllupsorkester på Lyden af Nibe.

Aarhusianerne spillede gumpetungt, slattent og tandløst som en gammel olding. Kontrasten til de unge løver fra Jung, der spillede umiddelbart inden, var skræmmende.

Gode gamle ’Lanternen’, ’Popmusikerens vise’, ’Hele verden fra forstanden’ og alle de andre blev fremført i et flakkende nostalgisk skær, der truede med at gå i sort.

Hold kæft hvor har de mange gode numre, og hold kæft hvor spillede de dem dårligt.

Tomme ølkrus

Når de ikke spillede et hit, var stemningen, som hvis arrangørerne meddelte, at nu blev pladsens fadøl og burgere afløst af kokosmælk og kålsalat.

En kølig aftenblæst kom ind under teltdugen fra Limfjorden, og man havde indtryk af, folk mest af alt spjættede sporadisk med sandalerne for at holde varmen.

TV-2 lukkede den første dag på minifestivalen Lyden af Nibe, som fortsætter frem til søndag aften.

Da kedsomheden blev så påtrængende, at man gik i gang med at tælle de tomme ølkrus i græsset, serverede TV-2 pludselig en skønt vemodig version af ’Eventyr for begyndere’.

Den mindede om, hvad de kunne engang. Det kan de ikke længere.

Steffen Brandt var veltalende og velklædt. Hans poporkester var hverken velspillende eller veloplagt.

TV-2 optræder stadig, men de er færdige.

Forhåbentlig fejrer de ikke 50-års jubilæum.