Kvamm ødelægger fodboldfest

Jydens nye band Hugorm var for mærkeligt til Nibe, og tredje halvleg føltes nærmest som et nederlag

Det burde ikke kunne gå galt. Men det gjorde det.

Blot tyve minutter efter landskampen blev fløjtet af, gik Hugorm på scenen i Nibe, og mere taknemmeligt publikum får man vel næppe, om man så sprøjtede folk til med en fadølskanon.

Skulle man tro.

Men festivalfolket virkede simpelthen udmattede efter fodbolddramaet, der blev vist på storskærm, og Simon Kvamms herlige nye band var åbenbart for mærkeligt og obskurt til, at festen fortsatte i tredje halvleg. I stedet stoppede den.

- Er I med os? spurgte Kvamm. De svarede ikke en gang.

Drengene fra Nephew

Hugorms rablende genrecocktail boblede, men nordjyderne ville hellere have en helt anden cocktail.

Så de gik i baren. Eller hjem. Vel blot en tredjedel af publikum var rent faktisk inde i teltet for at høre koncerten, der gik helt hen over klaphattene, da trioen spillede balladerne ’Mere tape’ og ’Venter på lyde’.

Billedgalleri af Per Lange

Under koncerten ringede Simon Kvamm til fodboldkommentator Morten Bruun, der var med på spøgen.

’Folk skal bare holde deres kæft’, ’I lort’ og ’Siger lige ingenting’ sparkede til de få nysgerrige, men iført en form for safari-dress var Kvamm havnet på den forkerte savanne.

Nibe havde foretrukket ’Re-Sepp-ten’. Eller Nephew. Eller Drengene fra Angora.

Hugorm var det rigtige band på den forkerte festival. På det forkerte tidspunkt.