Kvinder der burde skifte branche

Tønder har haft kvinder på plakaten længe inden, det blev moderne for festivalerne at hyre repræsentanter for det stærke køn, selv om de var svage.

På Tønder virker kvindernes tilstedeværelse endda naturlig. Det er ikke noget, man taler om. De er der bare. Naturligvis.

Lucinda Williams, Rosanne Cash og Emmylou Harris har banet vejen for den rigtige countrymusik fra Nashville til Sønderjylland, men der var meget, meget langt til veteranerne, da seks relativt unge sangskrivere gik på scenen i Telt 1.

Under overskriften Women’s Circle skiftedes de til at spille en sang. Det var dog kun det, der foregik mellem sangene, som var interessant.

Virkelig synge

Når musikere knevrer, står man tit og tænker ’hold nu kæft og syng’, men i Tønder tænkte man ’hold nu kæft og snak’.

Kvindernes oplæg, anekdoter og løgnehistorier mellem numrene var ligeså komiske, som deres klimpreri var kedeligt.

Man kan sagtens mærke, at seancens fynske repræsentant, Signe Svendsen, har turneret landet tyndt med Niels Hausgaard. Musikalsk har hun desværre også taget ved lære af nordjyden.

Irsk-canadiske Irish Mythen har en herlig personlighed, og hun kan virkelig synge. Så mangler sangskriveren bare at skrive nogle sange.

Lånte fra Dolly

Heidi Talbot rystede pludselig en klassiker ud af kjolen. Men ireren lånte ’Jolene’ af Dolly Parton. Legenden er som bekendt også morsom. Hun kan desuden alt det andet.

Teltet var tætpakket, da damerne gik på scenen, og der skal ikke meget til at begejstre det taknemmelige publikum i Tønder.

Folk klappede sågar, da canadiske Jenn Grant fortalte, hun havde haft fødselsdag for et par dage siden! Hun fik forhåbentlig en håndbog i sangskrivning for begyndere.

Senere i aften demonstrerer hovednavnet Patty Griffin forhåbentlig, at det er lidt sjovere, når musikere er bedre til musik end standup.