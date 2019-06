L.O.C. rasende på jysk festival

Rapperen var i harmdirrende humør under aarhusianske NorthSide, der overgav sig til den lokale helt

Hvad er der blevet af L.O.C.?

Siden stodderen forærede et album væk via TDC i 2012, er han langsomt forduftet fra toppen af den danske musikscene, men det er alt, alt, alt for tidligt at afskrive rapperen.

På NorthSide var han nemlig overrumplende stærkt tilbage.

L.O.C. lignede en mand, der havde noget at bevise, da han indledningsvis spruttede gennem ’Martyrium’ og ’Momentet’. Han beviste, han stadig har noget at byde på.

Rimsmeden var rødglødende. Med stålsat blik og mord i øjnene. Det var ret fantastisk.

Struttede af autoritet

L.O.C. havde dog svært ved at opretholde den vrede mine. Det gik simpelthen for godt, og han kunne ikke lade være med at smile sit smittende drengerøvssmil, da hjemmebanepublikummet overgav sig til ’Frk. Escobar’.

Aarhusianeren mistede momentum et par gange i et lidt kaotisk sæt, og hverken de store popomkvæd eller et akustisk brudstykke af ’Undskyld so’ klædte ham, men generelt var han en skikkelse, der struttede af autoritet, harme og gennemslagskraft.

L.O.C. indtog Blue Stage med et enkelt setup, hvor han kun fik hjælp af en trommeslager og guitarist, der fungerede fortrinligt bag den sortklædte stjerne.

I forhold til tidens Spotify-rappere som Gilli og Kesi har L.O.C. et langt større format, og et bistert nyt nummer fra hans håbløst forsinkede, kommende album, vidnede om, at han ikke overgiver sig frivilligt.

L.O.C. fylder 40 i juli. På NorthSide var han mere fed end færdig.