Larsens søn: Bare ikke god nok

Som søn af Kim Larsen har Hjalmer unægtelig en hel del at leve op til. Det kan han naturligvis ikke.

Selv Hjalmers far kunne jo ikke leve op til Kim Larsen i de sidste omtrent 30 år af sit liv.

En af legendens allersidste koncerter fandt sted foran en kæmpeskare på Bøgescenerne i Skanderborg i fjor. I år var sønnike programsat i Smukfests relativt lille P3 Teltet, der var pænt fyldt. Koncerten var pæn. Og pænt kedelig.

Hjalmer er sikker på scenen og fremstår som en sød og charmerende gut, der kan synge, men det kniber gevaldigt med det vigtigste - sangene.

Popdrengens naive beretninger om ungdomskærlighed er så ualmindeligt almindelige, at det næsten er en bedrift. Næsten. Ingen nævnt. Alle glemt.

Kåd spilleglæde

Hjalmer fylder 24 år på fredag, men følelsesmæssigt er han tilsyneladende 14. Det passede pigerne på forreste række ganske godt.

Gennemsnitsalderen røg noget i vejret, da Shaka Loveless og Wafande kom forbi under 'Hvorfor ikk’, mens Medina ikke dukkede op til duetten ’Folk som os’, som kollegerne ellers fremførte under sangerindens sæt i onsdags.

Hun havde nok vildt travlt med at læse en tyk bog.

I stedet blev Hjalmer holdt oppe af et kompetent band og kåd spilleglæde, men det er altså ikke nok at have gode legekammerater, at være frejdig og hedde Larsen til efternavn.

Æblet faldt langt fra stammen i bøgeskoven.