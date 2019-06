Latterlige svenskere tabte slaget

For heavyhovederne er Copenhell en slags Valhalla, der varer en weekend, inden turen går tilbage til ungerne, plæneklipperen og fjernbetjeningen. Og konen, hvis hun ikke er skredet.

På festivalens sidste aften leverede svenske Amon Amarth passende et soundtrack, der gjaldede som bægerklangen i Midgård.

Kvintetten spiller såmænd melodisk dødsmetal tilsat vikingemytologi, og da de lagde uimodståeligt fra land med ’The Pursuit of Vikings’ og ’Deceiver of the Gods’, fik man godt nok lyst til at bælle en tønde mjød.

Ret hurtigt føltes deres koncert dog som at dukke tørstig op i Valhalla, hvor dørmanden desværre måtte meddele, at man er gået over til letøl og vegetarbuffet.

Amon Amarth gik ellers til opgaven med karakteristisk svensk professionalisme, brede smil og flot hår, men gutternes sangskrivning er ikke ligeså langtidsholdbar som deres tatoveringer.

Suspekt koncept

Tomgangen var især overvældende, mens de spillede et par skæringer fra aktuelle ’Berserker’, der indtog top fem i både Tyskland, Finland og hjemlandet. På Copenhell hittede numrene ikke.

Under ’The Way of Vikings’ kom to kampklædte stridsmænd på scenen og duellerede til den ene drattede forsigtigt om på scenegulvet. Optrinnet var latterligt, som når voksne mennesker klæder sig ud som Gandalf, Odin eller Mjølner og render rundt i en bøgeskov og leger rollespil.

Amon Amarth får ’Game of Thrones’ til at fremstå dybsindigt.

Gruppens gåpåmod og spilleglæde kompenserede delvist for deres suspekte koncept, og Johan Hegg brølede som en hedning, der havde ædt en grusgrav til frokost.

Modsat musikken var stemmen nem at relatere til, for festivalpladsen er så støvet, at ens hals har det, som når man spiser en pakke Wasa og ikke kan finde noget at skylle efter med.

Til sidst dukkede LG Petrov fra Entombed A.D. op på ’Guardians of Asgaard’, men sangeren lignede også en mand, der ikke kunne tage det gyngende rabalder alvorligt.

Så hellere hjem til konen.