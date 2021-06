Latterligt: Farce på festival

Brancos ultrakorte debutkoncert var et tragikomisk optrin under Roskildes eventserie Summer Days

Eksamen er overstået for Brancos fans. I hvert fald for dem, der er gamle nok til, at den slags er blevet en del af skolegangen.

Rapstjernen selv skulle fredag eftermiddag til lidt af en eksamen i Roskilde, hvor han såmænd gav karrierens første koncert i eget navn som en del af den lokale festivalgigants coronaevent, Summer Days.

Branco bestod egentlig. Sådan da. Men selve seancen dumpede. Fælt.

Som optakt til gangsterens sange om skejs, dyre ure, millioner, skejs, jetfly, dyre biler og skejs holdt to velmenende unge mennesker inderlige taler om at være udsat for racisme.

Brancos publikum overdøvede dem med ’lå lå lå lå lå lå lå’ og en anden fordrukken slagsang, der indeholdt gloserne ’fisse’ og ’Schmeichel’.

Så langt så godt.

Flow med pondus

Hitmageren trådte dernæst ind i rampelyset og blev mødt af fem tætpakkede rækker med tilhængere. Bag dem stod stort set ingen.

Kun omkring halvdelen af de blot 1000 billetter var solgt, og det virkede unægtelig ganske bizart, at Branco førte sig frem som en tobenet guldmine fra et eksotisk skattely på en nærmest tom østsjællandsk dyrskueplads, hvor man går ind for bæredygtighed.

Rapperen skal i retten efter en kaotisk konkurs. Roskildes idegrundlag spillede fallit.

- I gør det fucking godt i forhold til, at vi ikke er særligt mange! udbrød gutten fra Albertslund en overgang til den dansende fanskare.

Det havde han ret i. Han gjorde det også selv ret godt.

Modsat sin makker Gilli, der vist lider af sceneallergi, så så det faktisk ud som om, at Branco nød opmærksomheden.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Summer Days afholdes på Roskilde Festivals relativt lille scene Gloria - Branco optræder igen fredag aften.

Der var entusiasme og pondus bag hans snøvlede og ikke synderligt sofistikerede råbeflow, og man kunne sagtens leve med, at han flere gange glemte teksterne. De er jo heller ikke specielt mindeværdige.

I et totalt skrabet sceneshow blev han bakket op af en trommeslager og en guitarist, der klædte Branco, som tilsat et lille liveband fremstod mere menneskelig og mindre afstumpet end på Spotify.

På Crazy Daisy

Numre som ’Bando Bitch’, ’London Town’, ‘Burna’ og hans frygtelige nye single, ’No Warning’, blev klasket sammen i et medleylignende sæt, hvor han gudhjælpemig spillede ’Hundo’ to gange.

Efter sølle 39 minutter var det slut. Billetterne i den forreste af de to sektioner kostede 530 kroner.

Det hørte ingen steder hjemme. Jo, måske på Crazy Daisy i Næstved klokken 3 om natten. Og i hvert fald ikke som en udspringer af kongerigets legendariske festival klokken 15 om eftermiddagen.

Studenterhuen blev trukket helt ned over Roskilde.