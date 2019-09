Latterligt spektakel i Royal Arena

Muse har i årevis været fascineret af futurisme. Musikalsk har rockbandet længe været fortid.

Det var da også primært en koncert for øjnene, da englændernes højteknologiske udstyrsstykke Simulation Theory World Tour nåede til Royal Arena.

Muses stort anlagte show overdøvede sangene, der ellers blev udbasuneret i et massivt skælvende lydbillede.

Rifftunge ’Psycho’, ’Uprising’ og ’Hysteria’ forsøgte at få milliardbyggeriet til at skælve, men man sad egentlig bare og rystede på hovedet over, hvor uvedkommende spektaklet i grunden var.

Det var som at gå en aftentur i Ørestad. En bydel uden sjæl. Som ’Blade Runner’ uden handling.

Spildte kræfter

Trioens enormt anstrengende ’Simulation Theory’ fra i fjor er baseret på hypotesen om, at universet er en computerskabt illusion, men budskabet er så postuleret og diffust præsenteret, at man skal være meget ubegavet for at blive klogere af Muses behandling af pseudoemnet.

Live virkede det også latterligt. Det var dog en flot omgang forvrøvlet rockteater.

De tre gutter er bestemt ikke de mest karismatiske stjerner i galaksen, men en hær af dansere, effektfulde rekvisitter og et blændende lysinferno livede gevaldigt op i en mat oplevelse, hvor Dominic Howards engagerede trommespil var spildte kræfter og tomme tønders buldren.

Muses egocentriske frontmand, Matt Bellamy, spænede flere gange rundt og iagttog sig selv på storskærmen, der da også var så imponerende skarp og detaljerig, at flere af de 13.500 fans vist overvejede at lægge deres telefon i lommen.

Showet var ikke desto mindre værd at filme. Især uden lyd.

Lige meget hvor futuristisk det så ud, lød det, som om Muses fremtid ligger langt bag dem.

Teatralske Muse, som blev dannet i Devon for 25 år siden, var på scenen i næsten to timer. Foto: Anthon Unger