Legende kom 53 år for sent

Tønder Festival har præsenteret utallige legender gennem årene. Lørdag aften årgang 2023 kom der en mere, og det var en for meget.

Graham Nash har primært opnået sin legendestatus, fordi han i en fjern fortid var med i supergruppen Crosby, Stills, Nash & Young med større legender.

Kvartetten var populære som et boyband dengang omkring 1970, hvor de bare var nogle store drenge, men foran Tønders udendørs hovedscene kom sikkerhedspersonalet ikke ligefrem på overarbejde for at holde ekstatiske fans væk.

Hvis en del af vagternes jobbeskrivelse var at få folk til at holde kæft, så havde de dog ikke fået fyraften lige foreløbigt.

Fesent trioformat

Nash er blevet 81. Det er jo i sig selv imponerende alt taget i betragtning, og englænderens sarte tenor var såmænd også i live endnu.

Han kunne stå op i en alder, hvor mange ofre for showbiz knap nok kan ligge ned længere. I hvert fald ikke over jorden.

Veteranens sange holdt sig knap så godt som manden selv i et ret fesent trioformat, der satsede på den sikre nostalgi. Der var blot et enkelt nummer fra hans nye album med den misvisende titel ’Now’.

Englænderen mindedes sin afdøde samarbejdspartner David Crosby midt i koncerten. Foto: Per Lange

Antikke ‘Military Madness’ glimtede stilfærdigt tilsat melodisk sødme, men i en virkelighed med Putin føltes troubadourens højtidelige hippieretorik som at skyde kanoner med blomster.

Halvvisne blomster. En slags popmusikalsk patchouli.

Fred være med det

Nash var tro mod sin sound, og det lød ikke dårligt. Bare ubetydeligt, naivt og forbi.

Det er hans forhold til Joni Mitchell jo unægtelig også. Han sang ’Simple Man’, som om han stadig er ulykkeligt forelsket i kollegaen.

Der kunne spores spredte livstegn blandt publikum under ’Only Love Can Break Your Heart’, ‘Love the One You’re With’ og afsluttende ’Teach Your Children’, hvor enkelte måske endda skruede lidt op for høreapparaterne. Fred være med det.

Stjerner kommer jo ofte lidt for sent, men Nash var omtrent 53 år for sent på den.

Knap så legendarisk.

