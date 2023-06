Legende skamferet i København

Iggy Pop, Syd for Solen, Under Kronen, lørdag 10. juni

Det er altid fantastisk at se Iggy Pop. Lørdag var det bare knap så fantastisk at høre ham.

Legendens efterhånden årlige danmarksbesøg fandt sted på festivalen Syd for Solen i København, og da det var hans europæiske turnépremiere, havde veteranen afholdt produktionsøver i Vega dagen forinden.

De skulle have øvet noget mere.

Lydbilledet var afvæbnende vattet i navnlig første halvdel af det 75 minutter lange sæt, og selvom flere af bandmedlemmerne kunne være Iggys børnebørn, så formåede de slet ikke at følge med den 76 år unge legionær.

Deformt understel

Nogle af historiens mest opsigtsvækkende rocksange fremstod nærmest ordinære.

Introen til ’Gimme Danger’ var faretruende tæt på at falde fra hinanden.

’The Passenger’ virker til gengæld hver gang. Bortset fra denne gang i et gumpetungt arrangement med blæsere, der lød som en retræte i stedet for et angreb.

Det var slappere end huden på Iggys arme. Folk skrålede med alligevel.

Entertaineren fra Michigan sang mange numre fra tiden i front for ikoniske The Stooges. Foto: Per Lange

Trods sit mere og mere deforme understel, der med tiden har fået Iggy til at ligne en ramponeret krøbling, kastede denne ultimative entertainer sig rundt på scenen i en karakteristisk amokrus.

Amerikaneren smed vesten i ’Modern Day Rip Off’ og stod, dansede og spjættede i bare rynker.

Han spyttede på kameramanden og sparkede til mikrofonstativet under ‘Death Trip’.

Han spyttede på sig selv i begyndelsen af ‘Down on the Street’.

Så hold dog kæft

Under klassikeren ’I Wanna Be Your Dog’ trak køteren ned i bukserne og lod en kvart røvballe hænge ud over livremmen.

Hvad mere kunne man ønske sig? Et bedre band og en kompetent lydmand.

Det er umuligt at opleve Iggy uden at stå og savne hans gamle mesterguitarister Ron Asheton og James Williamson, men det må altså være muligt at finde et par stykker, der er bedre end de håndlangere, han slæbte med i Søndermarken.

Iggy satte sig ned på scenekanten og sang besættende ’I'm Sick of You’, som demonstrerede, at hans vokal har det meget bedre end bentøjet.

Den relativt sjældne superskæring kunne handle om Syd for Solens publikum, der bare ikke kan holde kæft, når selv en af de allerstørste er i byen.

Iggy sparker stadig røv. Resten var ad røven til.

Billedgalleri af Per Lange

