Legender kollapsede på hipster-festival

En mindre byge betød, at Einstürzende Neubauten var nødt til at afbryde deres koncert på Haven, der åbenbart stadig er ramt af amatøragtige fejl

Se også: Hovednavn floppede fælt

At sammensætte et festivalprogram er selvfølgelig altid en blanding af ønsketænkning og det muliges kunst, men at bede de distingverede avantgardister i Einstürzende Neubauten om at spile et eftermiddagsjob under åben himmel, virkede alligevel som en noget bizar prioritering. For nu at sige det pænt.

Derfor var det egentlig ganske passende, at de mørke skyer begyndte at trække sig massivt sammen over pladsen lige før de skulle gå på. Man skulle næsten tro, at det var noget Blixa Bargeld havde aftalt med de højere magter. Men det var en aftale, der skulle vise sig at give bagslag.

Se også: Svensk rockikon lagde alt og alle ned

Der blev lagt stille og roligt ud med den smukke 'The Garden' (ganske passende), inden der blev skruet op for den industrielt klingende støj med 'Haus der Lüge' og den melankolske/lakoniske 'Dead Friends (Around the Corner)'. Bandet blev, da de debuterede i 1980, slået i hartkorn med de såkaldt geniale dilettanter, men har siden udviklet sig til at være en ekstremt velspillende og tight enhed, der til stadighed formår at være både udfordrende og indtagende.

På en gang anti-rock og så alligevel essensen af rock'n'roll. Ikke som stilart eller attitude, men som tilgang til tilværelsen.

Se også: Tyske krigshelte besatte Koncertsalen

Den engang så narkotynde (bogstavelig talt) Bargeld er med årene blevet en trind herre, men selv om han er blevet noget rundere med tiden, virker han stadig ikke som en herre, der tager let på tingene. Hverken på de indre eller de ydre linjer.

Han optræder altid i kulsort jakkesæt med vest, men også altid i bare tæer. Så da regnen begyndte at vælte ned cirka tre kvarter inde i koncerten (ironisk nok under 'Sonnenbarke') og stod direkte ind på scenen, valgte Bargeld og kompagni at afbryde koncerten af angst for, at de mange elektroniske installationer på scenen skulle give stød.

Forståeligt nok. Det er jo ikke værd at dø for, men det virker alligevel sært, at arrangørerne bag Haven ikke har taget højde for, at koncerterne kan gennemføres i regnvejr. Selv om det har været den bedste sommer i mands minde (hvis ikke nogensinde), så befinder vi os jo stadig i Danmark, hvor det eneste man kan stole på, det er, at været et ustadigt.

Jeg har ikke tal på, hvor mange festivalkoncerter jeg har overværet i syndflodslignende regn (men det er alt for mange) - også under langt mere kummerlige forhold end den trods alt beskedne byge det blev til - som snildt kunne gennemføres uden fare for de optrædendes liv og lemmer. Det er som regel publikum, der må lide. Så at lidt småregn fører til, at man må afbryde et af hovednavnene virker meget uprofessionelt af en festival, der ellers var begyndt at få styr på børnesygdommene. Der er stadig en del at arbejde med...