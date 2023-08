Lilholt groft svigtet på Smukfest

Lars Lilholt var i fjor igennem et voldsomt sygdomsforløb med blandt andet tarmkræft, bughindebetændelse og tre blodpropper. Det kunne dog ikke holde spillemanden væk fra scenerne.

Desværre.

På Tønder Festival sidste sensommer lignede Lilholt en, der havde flygtet fra sygesengen for tidligt, men veteranen var i helt anderledes vigør, da han fredag nærmest løb ind på Stjernescenen i Skanderborg.

Jydens stemme fremstod bemærkelsesværdigt upåvirket af både hospitalsophold og det faktum, at han fyldte 70 i foråret, så der var lagt op til endnu en folkefest med den rehabiliterede entertainer.

Det blev bare ikke til noget.

Klangflad dansktop

Lilholt så ud til at være sluppet af med sin stomi. Nu er det på tide, han slipper af med sit lorteband.

Særligt i koncertens første halvdel spillede den lallede gøglertrup af et orkester, som om de ikke gad at være der, og det er et mysterium på niveau med Smukfests popularitet, at de kan lyde så usammenspillede efter vel at have spillet sammen nogenlunde siden Jens Langkniv.

Der har været en del udskiftninger i bandet. Der skal mange flere til. De får chefen til at lyde som dansktop med intensitet som en middagslur.

Lars Lilholt Band fejrer 40-års jubilæum i år, og bossen fejrede 70-års fødselsdag i marts . Foto: Per Lange

Publikum lod også Lilholt i stikken. Der var langt imellem dem i skovbunden. Og længere mellem deres entusiasme.

Lilholt serverede ’Skovgildet’ og ’Høstfesten’ lige efter hinanden, men selv det kunne ikke få partyet startet.

Halbal for havenisser

Den uopmærksomme skare i eftermiddagssolen overdøvede sangskriveren med småsnak, da han gav en soloversion af ’Hvidsten kro’, og man kunne ikke fortænke Lilholt i nok at have lyst til at hoppe i en kano og padle hjem til Ry.

Mod slut gjaldede ’Onkel Christian’ og den I ved nok ud under trækronerne, hvilket fik forsamlingen til at opdage, de var havnet til koncert, så der blev danset sporadisk, som var det et slags halbal for havenisser.

Lilholt er langt bedre, når han er mindre latterlig. Når han tager sig selv alvorligt, kan man sagtens tage ham seriøst.

- Op i røven med Putin! udbrød han som introduktion til en indigneret udgave af ’Et folk et menneske’.

Vladimir, pas på. Lars kan ikke holdes nede. Trods alt.

