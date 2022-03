Lummert: Helt nøgen i Vega

Hudløse Joan As Police Woman fik sensualiteten til at drive ned ad væggene under intim topkoncert

Joan As Police Woman, Lille Vega, København, søndag 27. marts

Kort inde i koncerten udbrød Joan As Police Woman:

- Vega er som en sauna i aften!

Hendes musik gjorde det kun mere hedt.

Sensualiteten drev ned ad væggene i den udsolgte sal, da den intime amerikaner viste klassen med et overbevisende sæt på Vesterbro.

Joan As Police Woman alias sangskriver, sanger og multiinstrumentalist Joan Wasser smed hurtigt jakken og fortsatte iført en T-shirt med skriften ’Strut’n Stuff’, og sagerne struttede vitterligt i hendes fortrolige samspil med et excentrisk og udsøgt band.

Den 51-årige autoritet har over en række udgivelser forfinet sit hudløse favntag med moderne hvid soul, men i Vega var næsten halvdelen af sangene fra sidste års anderledes rytmebaserede album, ’The Solution Is Restless’, der blev skabt i samarbejde med ikke mindst den nu afdøde afrobeatlegende Tony Allen.

Bristefærdigt sart

I København byggede trommeslageren Parker Kindred videre på mesterens rytmer med bravur, og supergroovy ’Geometry of You’ og dragende ’The Barbarian’ var højdepunkter i et homogent og varieret sæt, som var rigt på organisk stoflighed.

I den nærmest ubærligt sårbare afdeling fremstod ’Feed the Light’ og ’We Don’t Own It’ bristefærdigt sarte. Sidstnævnte bristede faktisk en overgang, da Joan Wasser glemte teksten, men hun samlede den op med et smil og på velviljen fra en hengiven skare.

Joan As Police Woman og hendes aparte band er fem uger inde i en lang europaturné. Foto: Per Lange

Kvartetten fik ganske ubemærket sange af David Bowie, Michael McDonald og Timmy Thomas, der døde tidligere på måneden, til at glide meningsfuldt ind mellem Joan Wassers egne kompositioner, men det mest imponerende var måske i virkeligheden, at showet ikke forekom at være resultatet af en ekstraordinær indsats.

Det virkede snarere som et udtryk for ensemblets generelle standard og var vist bare endnu en vellykket aften på turneen.

Midtvejs var en overstadig fan ved at trække Joan As Police Woman ned fra scenen, da de gav hånd oppe foran. Det var endnu mere tåbeligt og upassende, fordi nærværet mellem sangerinden og publikum i forvejen hang tungt og håndgribeligt i den lumre luft.

Musikken var helt nøgen. Man fik lyst til at smide tøjet.

Billedgalleri af Per Lange

