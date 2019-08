Må spise egern for at synge sådan

Countrylegenden Dwight Yoakam udtalte engang, at man skal have spist egern for at mestre genren med autentisk twang.

Yoakam stammer fra Kentucky, hvor en af countryens nye stjerner, Tyler Childers, også er opvokset.

Noget kunne tyde på, at Childers har fået egern ind med modermælken.

Da hillbillyen ramte Tønder Festival sent torsdag, sang han i hvert fald ’Creeker’ med så indtrængende autenticitet, at hans overskæg var ved at blæse af.

Childers’ behåring i både ansigtet og på hovedet var ellers markant nedbarberet i forhold til hans besøg samme sted i fjor. Til gengæld er sangskriverens popularitet vokset, og hans herlige nye udspil, ’Country Squire’, dumpede sågar ind på 12. pladsen af den amerikanske albumliste.

Usentimental realisme

Traditionalisten har givet bluesgrass-musikken et gevaldigt los i røven, men i Telt 2 stod man ofte og ønskede, at hans ellers ganske funky band ville sparke lidt hårdere.

Uden at overanstrenge sig leverede d’herrer imidlertid munter underholdning i fem kvarter, hvor et ungt, kådt publikum hujede begejstret, efter Childers galpede linjen ’We been sniffing that cocaine’ i nøglenummeret ’Whitehouse Road’.

Kun i glimt fremstod koncerten decideret uimodståelig, og det virkede lidt bekymrende, at højdepunkterne var pragtfulde fortolkninger af Great Speckled Birds’ ’Long Long Time to Get Old’ og The Charlie Daniels Bands ’Trudy’.

Childers selv skriver tilsat usentimental realisme, men ’Feathered Indians’ er romantisk på sin egen, forhutlede måde. Kærlighedssangen svajede skæppeskønt efter midnat.

Opkomlingens univers har stadig en snert af drengestreger, så der er et stykke op til hans mentor og producer, mandfolket Sturgill Simpson, som også kommer fra Kentucky.

Æder Childers nogle flere egern, skal han dog nok blive rigtig stor.