Malplaceret: Røv og nøgler

Onsdag og torsdag præsenterede Copenhell en veritabel legendeparade med Metallica, Judas Priest og Kiss. Selv Jokeren blev set backstage.

Kortene er delt, så der ikke er udenlandske esser på programmet fredag, men nogen skal jo for helvede op på hovedscenen, og under en metalfarvet aftenhimmel var det aarhusianske Baest, der indtog megaalteret.

De plejer at spille for 600 inde i Pumpehuset. Der er 35.000 på Copenhell, og en tredjedel så vel jyderne.

- Jeg står bare ikke heroppe, det gør jeg bare ikke! lød det vantro fra frontmand Simon Olsen, mens han rystede manken.

Behersket niveau

Vokalisten havde et nøglebundt dinglende ved hoften, men dødsmetalbandet havde ikke nøglen til succes på hovedscenen.

Det kræver mindeværdige sange at begå sig deroppe. Man skal have skrevet Baests sange for at huske dem.

Spaderne dominerer naturligvis på Copenhell, hvor der spilles guitar og luftguitar overalt. Foto: Per Lange

Simon Olsen brølede, så overskægget var ved at falde af, og de sympatiske gutter udviste herlig entusiasme for projektet, så støvet blev da hvirvlet lidt op på pladsen, der efterhånden ligner en blanding af Kallerup Grusgrav og ’Mad Max’.

Torsdag katapulterede det amerikanske monsterband Blood Incantation dødsmetallen langt ind i fremtiden, men på et helt anderledes behersket ambitionsniveau nøjes Baest med muntert at holde liv i genren lige nu og her.

Hvis man vil lege med, hvor ikonerne færdes, så er det bare ikke nok at have de rigtige tatoveringer, lokker og T-shirts.

Simon Olsen havde Mercyful Fate på brystet. Legenderne spiller lørdag.

