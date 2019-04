Man tror ikke sine egne ører

Når Derek Trucks spiller guitar, tror man ikke sine egne ører.

Vidunderdrengen fra Jacksonville, Florida er efterhånden blevet 39, men han er stadig vidunderlig, og han kærtegner sine strenge med et barns uskyld.

Trucks var den helt store oplevelse i fornuftigt ombyggede Amager Bio, da Tedeschi Trucks Band gav den første af ugens tre koncerter på dansk grund.

Publikum brød ud i spontan jubel, hver gang mesterguitaristen nænsomt havde blæst forsamlingen bagover med endnu en af de teknisk brillante og overmusikalske soloer, han leverer fuldkommen ubesværet og uden at fortrække en mine.

Kapacitetens åbenlyse forbillede er for længst afdøde Duane Allman fra The Allman Brothers Band, som Trucks nåede at være medlem af, inden blueslegenderne faldt helt fra hinanden i 2014.

Tjek på traditionerne

Tedeschi Trucks Band viderefører The Allman Brothers Bands sydstatsboogie med uhørt tjek på traditionerne, og det er både deres styrke og svaghed.

Man savnede nytænkning og personlighed i det 12 personers store orkesters to sæt, hvor musikernes dygtighed og kærlighed til genren ikke desto mindre resulterede i en skøn koncert.

Flere sange fra gruppens fremragende, nye album, ’Signs’, fungerede upåklageligt, men symptomatisk for Tedeschi Trucks Bands tendens til at skrive stiløvelser, så løftede seancen sig, når de fortolkede forbilledernes materiale.

Blandt højdepunkerne var flotte versioner af John Prines ’Angel from Montgomery’ og klassikeren ’Key to the Highway’, som Eric Clapton har gjort sin egen, mens en overfunky udgave af Dr. Johns ’I Walk on Guilded Splinters’ var noget af det nærmeste, ensemblet kom på at slippe hæmningerne.

Klædelig og sympatisk

Gruppens uprætentiøse og ydmyge stil er klædelig og sympatisk, men generelt savnede man, at de skejede mere ud og bed til i stedet for blot at vise tænder.

I centrum for ensemblet sang Derek Trucks’ hustru, Susan Tedeschi, fortrinligt, men i længden blev hendes fraseringer for ensartede og Bonnie Raitt for utilsløret en inspirationskilde.

Tedeschi Trucks Band har mageløst potentiale, og alligevel føltes deres organiske samspil for standardiseret. Det er dog immervæk noget af en standard.

Samspillet var uafbrudt imponerende, men kun bevægende, når Trucks foldede formatet ud, så publikum kiggede på hinanden med vantro blikke, der igen og igen stillede spørgsmålene: Skete det lige? Hørte du også det?