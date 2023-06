Massepsykose: Hvad sker der?!

Gillis tomhjertede hitparade var nok til at sende partybussen i overhalingsbanen på delirisk NorthSide

Gilli har længe været kongen af Spotify. Men på scenen har han lige så længe lignet en fortabt knægt.

Det forsøger rapperen og hans bagland at gøre noget ved, men som stort set altid inden for dansk poprap, er det et halvhjertet forsøg.

Det føltes faktisk snarere tomhjertet, da Gilli indtog NorthSides næststørste scene, Echo, hvor en kæmpestor publikumsskare festede løs tidligt lørdag aften, mens mindst én havde det, som om vedkommende blev dummere for hvert hit.

Og dem har han en hel del af ham Kian Rosenberg Larsson fra Rødovre.

Uskarp blyant

Han spyttede dem sjusket ud i et hæsblæsende tempo. Koncerten var omtrent et medley. Som en lokalradio, hvor man ikke ænser, om der er musik eller reklamer.

‘C’est la vie’, ‘La Danza’, ‘Miami Vicer’, Tidligt op’, ‘Kender ik’ i morgen’, ‘Habibi Aiwa’, ‘Ibiza’, og han kunne desværre blive ved i 70 minutter.

Der var palmer på scenen, mens folk gik bananas. Gilli gik frem og tilbage på scenekanten, som han altid gør.

En tiger i bur. Eller en mis? Der var i hvert fald en kat på bagtæppet.

Gilli, der blev 30 i fjor, holdt sig til vand efter en uheldig drukepisode på ØreSound i 2021. Foto: Per Lange

Stjernen gider ikke engang prøve at være en teknisk dygtig rapper, og det virker, som om han tonedøvt bare råber ’chorizo, bandido, soprano’ ind i autotunen på alle numre.

I virkeligheden er det primært jetski, champagne og naturligvis skejser, der har fået ham til at gribe ud efter sin uskarpe blyant og notesblokken.

Gillis kemi med sit karismaforladte band tydede på, at han aldrig havde mødt dem før, men for fanskaren boblede kemien over i en cocktail af alkohol, sommer og sol.

De var nok skredet, hvis han havde været god.

