Massiv skuffelse på Smukfest

Artigeardit ser måske ikke ud af meget, men rapperen er blevet kæmpestor, og tidligt torsdag aften gav han karrierens hidtil største koncert på Bøgescenerne.

Det blev en stor skuffelse.

Artigeardit har tidligere bevist, at han er noget så sjældent som en dansk rapper, der fungerer forrygende live.

På Smukfest var han imidlertid længe om at blive ret meget bedre end Gilli, Branco og alle de andre tosser.

Artigeardit tog simpelthen for let på det, og mens han sjoskede rundt foran en gigantisk fanskare, fremstod han underligt uinspireret og for tilbagelænet til at vælte pladsen. Eller bare at puffe lidt til den.

Besøg af Kesi

Poeten har efterhånden klasse og gode sange nok til, at han kan slippe afsted med sjusk uden at falde igennem, men ungdommen, der bare husker hans linjer, lagde mere indlevelse i lyrikken end ophavsmanden.

Artigeardit er en af landets mest populære rappere for tiden, og han blev hyldet i Jylland.

Under hittet ’Er her’ fik Artigeardit besøg af Kesi, der havde mikrofonproblemer, og på den ene side af Bøgescenerne var der generelt ingen bund i lydbilledet.

Det var naturligvis den side, hvor underholdningen foregik. Tjekkede bliver de raptyper bare aldrig.

Først tre kvarter inde i den timelange koncert tog Artigeardit sig sammen, og under ’Bagsæde’ og især en intens ’Luft i dæk’ kunne man endelig mærke ham.

Det var for sent, men Artigeardit havde fundet sig selv, og ’Hvor fuck er min drink?’ havde naturligvis ikke de store problemer med at finde ud til publikum.

De har taget rapperen til sig. På Smukfest gav han for lidt tilbage.

