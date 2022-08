Maveplasker: Patetisk slutning

Som afslutning på en lang festivalsæson var der lagt op til, at man kunne blive renset for alt fra urinstøv over ølsjatter til syndige eskapader, da Efterklang søndag aften lukkede Tønder i samarbejde med Sønderjysk Pigekor.

Det føltes dog mere som et kurbad, der kun nåede til anklerne.

Efterklang stammer måske nok fra Sønderjylland, men deres sfæriske drømmepop fremstod aldrig solidt forankret i festivalpladsen, hvor repertoiret ofte forduftede ret ubetydeligt under Tønders største teltdug.

’Havet løfter sig’ var ikke alene om at skvulpe frem og tilbage som tidevand i marsken. Kun af og til blev man revet med.

Diffust lydbillede

Rigt melodiøse ’Sedna’ skyllede skønt indover det enten meget lydhøre eller meget trætte publikum, og hele Sønderjysk Pigekor knipsede taktfuldt til ’Brænder’ som en ganske effektfuld special effect.

Casper Clausen dedikerede 'Lyset' til sin far, som var til stede efter en hjerneblødning. Foto: Per Lange

Generelt fik Efterklang imidlertid for lidt ud af koret, der var spektakulært rent visuelt, men stemmerne lå placeret for lavt i et underligt diffust lydbillede.

De var vel omkring 50 sangere. Det lød som 15.

Den timelange koncert havde højtravende ambitioner uden at nå de højder, der blev stræbt efter, og mens Efterklang faktisk evner at frembringe en katedrallignende fornemmelse, når de er bedst, så mindede Telt 1 mere om en utæt landsbykirke.

Det var en stilfærdig maveplasker. Lad os komme hjem i bad.

Billedgalleri af Per Lange

