Max ringe: Tragisk på Smukfest

Som alle de andre festivaler præsenterer Smukfest så mange genudsendelser af bands og solister, at det føles som at se fjernsyn om formiddagen.

Det var dog første gang, den amerikanske popstjerne Ava Max var i Danmark. Det var forhåbentlig også sidste gang.

På Smukfest debatteres det dagligt, hvilken scene de forskellige talenter bør udfolde talentet på.

I tilfældet Ava Max ville det have været passende, hvis et diskotek inde i Skanderborg havde lagt scene til sangerinden i stedet for Bøgescenerne.

Sangerinde er faktisk en overdrivelse, for hun sang ikke rigtigt. Af og til kunne man lige ane hendes livevokal over alt det, der var med på bånd, men det gjorde reelt ingen forskel, om hun holdt mikrofonen for munden eller for panden.

Diskofil dåsepop

Ava Max var et kvarter forsinket, og det var nok for at maskere, at hun kun ’underholdt’ i tre kvarter. Intet ved seancen kunne imidlertid dække over, at hun skrabede bunden i Smukfests umusikalske rædselskabinet.

Det var tarveligt på grænsen til tragisk.

Stjernen fra Milwaukee citerede et kendt dansk popnummer i sangen 'Not Your Barbie Girl'. Foto: Per Lange

Ava Max fremstod fortabt i et malplaceret discountshow, hvor nogle ligegyldige dansere og en blinkende storskærm var eneste rekvisitter, mens entertainerens diskofile dåsepop dunkede den sidste værdighed ud af Smukfest.

Det havde karakter af et østeuropæisk indslag i Eurovision, og det mest dramatiske ved fadæsen var, når snøren gik op i blondinens meget røde lædershorts.

Hendes fem år gamle debutsingle, ’Sweet but Psycho’, blev et verdenshit, men siden er det gået stejlt ned ad den berømte bakke, der altså førte Ava Max til Jylland, hvor bøgetræernes idylliske omkransning af koncerten fik den til at virke endnu mere unaturlig og tomhjertet.

- See you soon! vinkede Ava Max til afsked, men det kan hun glemme.

