Medina i opløsning på Smukfest

Det begyndte at sile ned, da Medina åbnede Stjernescenen på Smukfests første dag, men sangerinden har været udvandet længe.

Onsdag 7. august blev ikke dagen, hvor hun vendte rutscheturen.

Medinas klynkevokal sejlede rundt, og det var faktisk mere underholdende, når poptøserne blandt publikum tog over og hvinede hensynsløst med på gamle hits som ’Synd for dig’, ’For altid’ og ’Ensom’.

Jydens svigtende succes de senere år har ikke fået hende til at skifte koncertstrategi, så i Skanderborg virkede det, som om brunetten stadig tror, det er nok at vrikke lidt med måsen og sige blondineagtige ting mellem numrene.

Hellere i baren

Blandt guldkornene var:

- Jeg elsker regn, seriøst.

Medinas Facebook-pop lanceres forhåbentlig aldrig i bogform, men selv med et band i ryggen er poesien ikke værd at skrive hjem om, og det var underligt klodset, at hun havde valgt at præsentere sit repertoire i en mere håndspillet form.

Det kræver i hvert fald, at gutterne gør sig umage. De ville vist hellere i baren. Det var svært at bebrejde dem.

Medina og Hjalmer - ligesindede mødes, og sød musik opstår ikke. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

- Jeg er kæmpe fan, seriøst.

Sådan introducerede Medina sin duetpartner Hjalmer, før de selvfølgelig sang det overfesne ikke-hit ’Folk som os’.

Kan ikke reddes

Larsen junior opfordrede folket til at klaske håndfladerne mod hinanden, og de adlød, men ellers faldt Medinas nyere numre generelt til scenegulvet som den drivvåde hat, der blev kastet derop.

Sangerinden er så presset, at hun må forfalde til følelsesporno i den nye sæson af realityprogrammet ’Toppen af poppen’, hvor kendte danskere forsøger at redde karrieren, og ukendte danskere forsøger at få en.

Men der skal altså mere til, før danskerne siger velkommen tilbage til Medina.

Til sidst tittede solen frem. Medina var stadig helt væk. Seriøst.