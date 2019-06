Megaband: Dødsikre i Royal Arena

Eagles er et af de bedst sælgende bands nogensinde. Alle elsker dem. Næsten i hvert fald.

- I hate the fucking Eagles, man! udbrød en synligt irriteret The Dude i den klassiske komedie ’The Big Lebowski’.

Mange puritanere har aldrig tilgivet, Eagles tjente milliarder ved at kandisere Gram Parsons’ countryrock med en sødladen sound, der skabte kokaincowboyernes lukrative soundtrack til 1970’erne.

Der var dog en hel del at holde af, da veteranerne fra Los Angeles leverede varen foran 13.000 siddende publikummer i udsolgte Royal Arena.

Tiltrængt twang

Kort inde i koncerten trådte Don Henley frem på scenen og proklamerede:

- Vi spiller to en halv time. Ingen koreografi og ingen fyrværkeri. Bare nogle fyre og vores musik.

Det fik trommeslageren ret i. Han er det eneste tilbageværende medlem fra den originale besætning, men musikalsk var der så sandelig mere end 25 procent tilbage af megabandet.

Eagles blev vingeskudt, da Glenn Frey døde i 2016. De har fundet en fornem erstatning i countrystjernen Vince Gill, der tilfører gruppen tiltrængt twang.

Freys søn Deacon gjorde også et sympatisk indtryk som stedfortræder for sin fader på flere numre. Knægten sang ‘Take It Easy’ tidligt i showet, og man kunne roligt tage det roligt.

Guitar og klovn

Der var styr på sagerne i en grad, så den velsmurte seance også føltes noget statisk og tomgangspræget, men fandenivoldskhed har jo aldrig ligefrem været Eagles’ adelsmærke. Det blev der ikke ændret på i Ørestad.

Navnlig de numre, som Timothy B. Schmit stod i spidsen for, havde en tendens til at blive for fesne. Omvendt agerede Henley med gennemslagskraft, og der var dynamik og liv i gode gamle ’Life in the Fast Lane’, ’One of These Nights’ samt ’The Boys of Summer’ fra hans solokarriere.

Joe Walsh spillede naturligvis både guitar og klovn.

Eagles’ vokalharmonier har mistet højde, men de svævede stadig langt over scenen i et tiltalende lydbillede under ’Hotel California’ mod slut. Man skulle tro, de havde prøvet det før.

Et nostalgisk trip uden turbulens. Eagles er svære at elske. Og svære at hade.

Don Henley er eneste tilbageværende medlem fra dengang Eagles blev stiftet i Californien i 1971. Foto: Per Lange