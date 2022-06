Megaband er endelig færdige

Kiss' afskedskoncert på Copenhell var som en tungeslasker med et elskeligt fortidslevn uden tænder

Kiss er omsider på afskedsturné. Den idé burde de have fået noget før.

Det fik rocklegenderne faktisk også i 2000, hvor Kiss rejste rundt på The Farewell Tour. Men nu har de altså fået idéen igen.

Koncerten på Copenhell skulle være det uigenkaldeligt sidste dødskys til de danske fans, der fik en noget sjusket tungeslasker af fire tandløse veteraner.

Den knap to timer lange midnatsseance var imidlertid bedre end frygtet, men hvis man overværede deres seneste shows på dansk grund i Forum Horsens og hovedstadens Forum, frygtede man også det allerværste.

Kiss’ storhedstid er næsten et halvt århundrede bag dem, og nøglemedlemmerne Gene Simmons og Paul Stanley er begge over 70, så forståeligt nok var deres karakteristiske kostumer mere tight end gruppens samspil.

Fik smilene frem

Sættet indeholdt skønhedsfejl nok til at holde en plastikkirurg beskæftiget et par måneder, men når Gene Simmons rakte tunge, og Paul Stanley hvinede ’Lick It Up’, fik det smilene frem hos festivalfolket.

Newyorkerne har skrevet ustyrligt mange ørehængere, og selv i halvslatne versioner kan ’Detroit Rock City’, ’Deuce’, ’Love Gun’, ’Black Diamond’ og ’Cold Gin’ altså få flipperne til at stritte lidt ekstra.

Guitarist Tommy Thayer og trommeslager Eric Singer er ikke originale medlemmer af Kiss. Foto: Per Lange

Kiss’ nærmest nuttede pensionistparade var flot sat i scene med den funklende æstetik, der kendetegnede glamrockernes storhedstid i 1970’erne, og på rituel vis fik vi alle de sædvanlige cirkustricks.

Gene Simmons kastede teaterblod op, og bassisten og Paul Stanley fløj en tur, mens der naturligvis også var konfetti, fyrværkeri og balloner i luften.

Sololir og især Paul Stanleys blæste monologer punkterede imidlertid fadølsfesten igen og igen. Hvis den struttende frontmand havde sparret på ævleriet, så kunne han måske stadig synge klassikerne, som de skal synges.

Det har han ikke formået i årevis, og det er mildest talt på tide, at Kiss trækker stikket igen.

Tak for alt. Og tak fordi I stopper. Hvis I altså stopper.

