Megafest kortslutter på Orange

I gamle dage på Roskilde faldt man ustandseligt over fulde svenskere, der var tumlet omkring i græs, smat eller eget bræk.

Broderfolket har nu i udbredt grad søgt nye græsgange, men i skikkelse af Tove Lo var der da i det mindste en svensker på Orange torsdag aften.

Førhen smed de frokosten overalt på pladsen. Lo er mest kendt for at smide toppen. Eller i hvert fald at løfte op i den, så man kan se hendes bryster.

Det er efterhånden en noget slidt gimmick, men hun skulle naturligvis igennem ritualet igen på Roskilde, hvor adskillige frejdige fans efterlignede stuntet.

En del dinglende attributter blev blæst op på storskærmene, og alle var glade, men musikalsk gyngede kæmpefesten faktisk også. I hvert fald i begyndelsen.

Rystende baller

De første to af Toves fem kvarter var højenergiske og underholdende med hårdtpumpede udgaver af ørehængere som ’Pineapple Slice’, ’2 Die 4’ og ’Disco Tits’.

Stor kunst er hendes strømlinede radiopop ikke, men den virkede 30 minutter tilsat rystende baller, et funklende outfit og støvler, der var noget højere end lyden.

Så gik det galt.

Balladen ’True Romance’ lammede forsamlingen som en kortslutning, og der var først elektricitet i luften igen mere end en halv time senere under ’Habits (Stay High)’.

I længden kom Los struttende seksualitet til at fremstå noget kønsløs i hendes sterilt dunkende lydbillede.

Den nøgne sandhed var, at substansen ikke var til at få øje på, da festen holdt op med at være festlig, og man stod og savnede en anden svensker, der har nedlagt Roskilde som Carlsberg og Tuborg har nedlagt hendes landsmænd.

Lad os håbe, Robyn snart vender tilbage.