Meningsløst: Topband skuffede i Royal Arena

Depeche Mode er et unikt orkester, for englænderne har stadig noget nær undergrundsstatus, selv om de kan fylde stadioner overalt i Europa.

Hele fem gange har veteranerne tilmed formået at få selveste Parken til at føles som en koncertsal - her stopper deres fornuftsstridige tendenser dog ikke.

Se også: Jesus! Sensationel triumf i Parken

Tirsdag aften optrådte Depeche Mode i Royal Arena, der nærmest er en rockklub i forhold til Parken, men ganske paradoksalt evnede de ikke at skabe det intense nærvær, som gjorde deres besøg på Østerbro i maj til en triumf.

Magien manglede foran 16.000 i Ørestads udsolgte multiarena, hvor bandet fra Basildon udenfor London ellers leverede en inspireret, viljestærk og sympatisk indsats. Det blev bare sjældent bedre end godt.

Karismatisk stodder

Seancens store oplevelse var uforlignelige Dave Gahan, der konsoliderede sin position som en af musikverdenens mest karismatiske frontmænd.

Den ekstremt velsyngende crooner skridtede scenen af med ubesværet autoritet, og i skikkelse af besat Beelzebub var han det dinglende midtpunkt i et velsmurt og vellydende show, der primært satsede på musikken.

Koncerten i København var premieren på endnu en afdeling af trioens store ’Global Spirit Tour’. Foto: Per Lange

Depeche Mode begyndte som et tidstypisk 1980’er-band, men med tiden er de blevet tidløse, så ældre schlagere som ’World in My Eyes’, ’Everything Counts’ og ‘Stripped’ blandede sig på naturlig vis med de nyere ’Precious’, ’Cover Me’ og ’Where's the Revolution’.

Veteranerne revolutionerede ikke ligefrem sætlisten sammenlignet med sidste års besøg, men der var flere kærkomne udskiftninger, og hitmagerne overraskede med radikale arrangementer af ’A Pain That I'm Used To’ og ’Strangelove’.

Se også: Depeche Mode: Helvedes overmænd

Et entusiastisk publikum og den myndige trommeslager Christian Eigner var stærkt medvirkende til at drive Depeche Modes sejr sikkert i mål, men til trods for at nostalgien tindrede mod slut under ’Enjoy the Silence’, ’Never Let Me Down Again’ og ekstranummeret ’Personal Jesus’, så luskede man småskuffet ud i nattekulden.

Det sagde imidlertid mere om, hvor rødglødende det lille store band vitterlig kan være.

16.000 blev underholdt fra 20:45 til 22:50 i Royal Arena, der havde været udsolgt i flere måneder. Foto: Per Lange