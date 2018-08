Merde! Prinsesse Maries favorit floppede

Tønder Festivals protektor, prinsesse Marie, fremhævede Tami Neilsons ’fantastiske’ stemmepragt i et interview med Ekstra Bladet forleden, og synge kan det canadiske fruentimmer rigtignok.

Til gengæld kniber det med en hel del andet.

Se også: Lukas Graham giver festival rabat

På Tønders første dag indtog Neilson hovedscenen, Open Air, en lummer eftermiddagsstund, og luften gik øjeblikkeligt ud af hendes retroprægede lyd, hvor rockabilly møder country og cocktailjazz.

Der var bølgegang i både barmen og hofterne, men Neilsons skabelonagtige sange skvulpede ikke ud over rampen i et sæt uden den intimitet, hendes karikerede stil kræver.

Savnede skarphed

Sangerinden fremstod charmerende og scenevant, og alligevel punkterede hun ustandseligt showet med så mange anekdoter om sin familie, at det føltes som at være til koncert med Lukas Graham, der optræder samme sted i aften.

Seancen opnåede aldrig momentum, mens ’Stay Outta My Business’, ’Diamond Ring’ og ’Devil in a Dress’ fra Neilsons aktuelle album, ’Sassafrass!’, blev lemfældigt leveret af et backingband, der savnede den skarphed, som kendetegner chefens pandehår.

Se også: Sex, kokain og en ægte bonderøv

Neilson flyttede til New Zealand i 2007, men hun flyttede ikke noget som helst på Tønder, hvor festivalens evigt problematiske udendørsscene krævede endnu et nemt offer.

Til sidst var hun ved at slå knuder på sig selv af bar begejstring over at have fået ros af en rigtig prinsesse, men ubesværet autoritet i en bragende tordenrøst er altså ikke nok til at blæse en festival omkuld.

Trods det danskklingende navn, varer det nok lidt, inden Neilson optages i elefantordenen.