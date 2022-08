Mirakuløst: Skete det lige?

Miraklernes tid er ikke forbi. Der indtraf to mere lidt efter klokken 22 i Tønder 27. august 2022.

Sent lørdag aften på en jysk festival burde det ikke være muligt at få et publikum til at være bare nogenlunde opmærksomme på en mand med en akustisk guitar.

Men trods de obligatoriske problemer med ringende mobiltelefoner og brug af blitz, som det lidt ældre segment fortsat ikke behersker, så fik Raúl Malo folk til at åbne sanserne og lukke munden.

Flere af dem lukkede vist også øjnene. Man troede, det var løgn.

Tenorens spøgelse

Lydhørheden var det ene mirakel, og Raúl Malos mageløse croon var det andet.

De to ting hænger naturligvis sammen. Det var nærmest, som om forsamlingen momentvis blev ædru, da amerikanerens tindrende vokal ramte dem.

Der er en restaurant i Tønder, der hedder Pavarotti, og Raúl Malos serenader nogle hundrede meter væk er nok det nærmeste, etablissementet kommer et besøg fra tenorens spøgelse.

Raúl Malo kunne synge menuen på den lokale grillbar og få den til at fremstå romantisk.

I stedet sang frontmanden fra The Mavericks blandt andre ’Blue Bayou’ og ’Blue Eyes Crying In the Rain’. Man må sige, han er blå.

Virkede karikeret

Raúl Malo er opvokset i Miami i et cubansk hjem vibrerende af musik, og han fremførte flere ballader på spansk. Man fornemmede, de handlede om, at han savnede sin ekskone eller mor. Eller måske bare deres madlavning.

Det virkede lidt karikeret. Og meget latinoagtigt.

Manden kan tørre sveden af ansigtet med sit tørklæde, så man skulle tro, han havde lært det af selveste Elvis Presley.

Generelt tog han dog for let på opgaven, og som guitarist forfører han ingen, så sangene fra The Mavericks’ repertoire savnede uundgåeligt det topmusikalske swing og overskud, bandet demonstrerede på Tønders hovedscene fredag aften.

Mindre kunne sagtens gøre det, og da publikum svajede ud af teltet til tonerne af 'Dance the Night Away', var det vist også på grund af musikken.

Det er et mirakel, hvis de går lige i seng.