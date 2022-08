Nedtur: Jyde skraber bunden

Malte Eberts karriere i eget navn er styrtdykket lige så hurtigt, som han sendte Gulddreng til tops i dansk pop.

Selv ikke en medvirken i familieprogrammet ’Toppen af poppen’ har løftet vejlenseren ud af glemslen, og fredag aften på AiaSound skrabede han bunden som en uskøn blanding af Malte Ebert og Gulddreng.

Af og til ville han tages alvorligt. Det var ikke til at tage seriøst.

Til tider forsøgte han sig med komik. Til tider var det lidt komisk.

Skjuler det godt

Manden er begavet over gennemsnittet, men han skjuler det godt, og det er dumt, han ikke bestemmer sig for, hvem han vil være.

Ude på Amager var han Malte Ebert, Gulddreng og ingen.

Der var tilløb til landskampstemning, da Malte Ebert sejlede mere rundt end op ad åen. Foto: Per Lange

Det virkede som en falliterklæring, at han i et 65 minutter langt sæt så sig nødsaget til at slutte med et potpourri af fodboldsange og sågar nationalmelodien komplet med dannebrog på scenen.

Satirikeren smilede naturligvis i skægget undervejs i det rød-hvide optrin, men det ændrede ikke på det sørgelige ved, at han var nødt til at bruge alle billige tricks i håndbagagen for at vække publikums interesse.

Vi manglede kun Gulddrengs julehit.

Malte Ebert fremførte til gengæld sin kreative Simon Kvamm-sang ’Super ligeglad (Superliga)’ fra ’Toppen af poppen’, men intet tyder på, at han kommer derop i eget navn.

