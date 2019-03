Nephew overlevede i K.B. Hallen

Efter Nephew optrådte for sammenlagt 30.000 ved to arenakoncerter i efteråret, samler de 60.000 på deres stort set udsolgte forårsturné.

4000 af dem var på plads til den første af Nephews to koncerter i K.B. Hallen, hvor gruppen understregede, at deres popularitet måske nok er større end deres evner, men mindre kunne gøre det på Frederiksberg.

Sidste års comebackplade, ’Ring—i—Ring’, var glemt hurtigere end Simon Kvamms soloalbum, hvilket dog ikke ændrer på, at jyderne er stærkt tilbage som livenavn.

Det er efterhånden en sjælden dyd at gøre sig umage, men det gør Nephew, og der var tjek på lyd og lys i et effektfuldt sceneshow, der gjorde sekstettens ellers noget gumpetunge og konceptprægede matematikrock lettere at være i stue med.

Marie Højlunds indtrædelse i gruppen er en klar gevinst for gutterne. Hun giver deres firkantede sound nye former, og det er ikke længere bare Kvamm og de andre.

Det er Kvamm, Højlund og de andre.

Hellere brandalarmen

Frontmanden opfordrede publikum til at slippe hæmningerne, men det var de ikke meget for, og først efter en lidt tam start med udpræget onsdagsstemning blev festivitassen glimtvis festlig i form af medrivende ’Igen & igen &’ og ’Science Fiction & familien/Allein, alene’.

Med Kvamm ved pianoet flyttede Nephew en overgang ud i salen på en lille scene, hvor et afdæmpet medley samt ’Gå med dig’ og ’Movie klip’ fremkaldte fællessang og glødede.

Hitmagernes lyd er generelt blevet varmere og føles mere organisk. Man fristes til at sige moden. Det klæder dem.

Publikum ville vist hellere høre brandalarmen end Nephews nye numre, men ’Va Fangool!’ og ’Superliga’ fyrede op under forsamlingen.

Sidstnævnte var opdateret og klar til valget med linjer som ’Lars Løkke er faldet i søvn/Med Thulesen Dahls hånd oppe i røven’.

Nik & Jay dukkede op mod slut og var Nik & Jay-agtige under ‘007 Is Also Gonna Die’ og ‘Rejsekammerater’. Det var mere spøjst end vellykket.

’Hjertestarter’ bankede helt igennem, men hvis ens hjerterytme var ligeså ustadig som bandets kontakt til publikum, så burde man nok søge læge. Omgående.

Nephew overlevede. Stort var det sjældent.

Nephew fortsætter kongeriget rundt de kommende uger og kan også opleves i festivallandet. Foto: Jonas Olufson