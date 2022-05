At et midaldrende mormonsk ægtepar fra Minnesota laver noget af tidens mest grænsesøgende, enestående og besættende rockmusik, er ikke så mange klar over.

Men det gør de altså.

Alan Sparhawk og Mimi Parker har kaldt sig Low i knap 30 år, og duoen har aldrig været bedre end på monumentale ’Hey What’, som Ekstra Bladet kårede til årets album i fjor.

Lørdag var Low tilbage i København, hvor de med vanlig kompromisløshed lagde ud med at spille stort set hele ’Hey What’.

Eller de fortolkede den faktisk snarere, for pragtværkets dommedagslignende lavine af mismod savnede studieversionens digitale overhaling af massiv hvid støj, og det skulle man lige vænne sig til.

Den elektriske stol

Snart faldt materialet dog anderledes nænsomt på plads med parrets vokalharmonier som en underskøn oplevelse, der tilsat religiøs overbevisning betonede den skælvende alvor i Lows minimalistiske og alligevel maksimalt følelsesladede sound.

Bandets underliggende sadisme brød ud i en øredøvende kakofoni, da Alan Sparhawks magtfulde riff på ’Days Like These’ fik balkonen til at ryste, så man lige nåede at tænke, ’nu river de sgu Vega ned’.

Alan Sparhawk er en alvorsmand, men han jokede også med publikum. Og sig selv. Foto: Per Lange

Frontmanden kan fremstå som Neil Young & Crazy Horse (gruppen - ikke indianeren) i den elektriske stol, og han nyder det ligefrem.

’Hey What’ dekonstruerer rocken og kredser om civilisationens forfald i særligt USA, men Low var langt nede længe inden Donald Trump, Greta Thunberg og George Floyd.

Koncertens anden halvdel bestod af udvalgte sange fra bandets omfattende katalog, og efter flere optrædener på Loppen og i Lille Vega gennem årene var det en forløsning omsider at høre deres ældre repertoire i Store Vega med højt til loftet.

Nøglenumre som ’No Comprende’, ’Plastic Cup’ og ‘Monkey’ åndede frit og foldede sig ud på en aften, hvor Low vitterligt kom til sin ret.

De laver musik til apokalypsen. Det er musik til lige nu.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm