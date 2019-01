Ny nedtur i halvtom K.B. Hallen

Gad vide hvad revolutionerende foregangsmænd som Louis Armstrong, Jimi Hendrix og Miles Davis ville sige, hvis de vidste, at det var bands i stil med Years & Years, der nu havde overtaget legendernes plads i K.B. Hallens rampelys.

Måske ville de gamle kæmper være imponerede over, hvor meget lamper kan blinke i 2019, og hvor store tv-skærme er blevet - med farve! - men hos det tidstypiske eksempel Years & Years er musikken ikke meget mere avanceret end en stenaldermands gok med en kølle.

Det var et tilbageskridt for fremskridtet, da den elektroniske poptrio fra London serverede den første egentlige koncert i K.B. Hallen, der genåbnede efter branden i 2011 med en noget miserabel minifestival i torsdags.

Years & Years slog publikumsrekord i den nye udgave af multihallen, men det siger mest om, hvor få der var i sidste uge.

Arrangøren ville ikke udtale sig om, hvor mange billetter, der var solgt til mandagens koncert, og det hang nok sammen med, at der vel cirka var 2500 og kun lidt over halvt fyldt.

Balkonerne var lukket og tribunerne foldet sammen, så de fortrinsvis unge popfans stod blot på det flade gulv. Det var en flad oplevelse, der ikke blev mere opløftende af Years & Years’ indsats.

Fortrinlig lyd

Gruppens luftige og melodiske repertoire er skrevet i samarbejde med hitmagere som Mark Ralph, Greg Kurstin og Steve Mac, og selvom sangeren Olly Alexander, der er trekløverets altdominerende frontfigur, forsøger at krænge noget personlighed ned i materialet, er det klinisk samlebåndsarbejde.

’Desire’, ’All for You’ og seancens afsluttende kæmpehit, ’King’, hævede sig over middelmådigheden uden at bryde med formen i et 80 minutter kort sæt, hvor man kunne glæde sig over, at lyden var glimrende tæt på lydmanden og ganske gedigen i resten af salen.

Tomgangen var imidlertid udtalt, og under ’Lucky Escape’ gav en fyr sig til at fotografere en pige, der fotograferede scenen gennem sin fadøl. Så keder man sig.

Men det farvestrålende storskærmsshow og disco-cabareten var faktisk flot rent visuelt, og til tonerne af ’Palo Santo’ steg Alexander såmænd til vejrs på et lille podie iført en mange meter lang blanding af en kjole og form for brynje. Dem kan man sikkert få i H&M inden så længe.

Sangeren havde godt styr på sin falset, og hvis han er et dumt svin, så skjuler han det godt. Da han satte de søde korsangere til at synge skrækkelige fortolkninger af Ariana Grandes ’No Tears Left to Cry’ og Madonnas ’Like a Prayer’, ville man dog hellere høre et rigtigt røvhul synge en hæderlig sang.

K.B. Hallen er genåbnet, men den er ikke genåbnet for hverken masserne eller den gode musik endnu.

