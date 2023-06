Overlever tragedie på Copenhell

Der er liv efter døden. I hvert fald for Pantera.

Metallegenderne fra Texas er genopstået trods tabet af brødrene Abbott, og da de selvudnævnte Cowboys from Hell indtog Copenhell, var de spillevende i nærmest chokerende grad.

Kvartetten brændte helt igennem i skumringen. Det var næsten for godt til at være sandt.

Lejesvendene Zakk Wylde og Charlie Benante erstattede de uerstattelige Dimebag Darrell og Vinnie Paul på beundringsværdig vis, og med en stribe shows i bagagen fremstod bandet suverænt sammenspillet.

Gyngende kværn

Som en massivt gyngende kværn tromlede Pantera hen over pladsen, hvor der var fuldt hus og fyldt med begejstring over endelig at opleve et orkester, som alle havde hørt, men de færreste havde set.

Pantera stod på hovedscenen fra klokken 21.30 til 23.00 foran en enorm skare på festivalens anden aften.

Frontmand Phil Anselmo var i bare tæer og bare spruttende arrig.

Rødnakken er god til at råbe, men dårlig til at synge, og han havde store problemer i afdæmpede ‘This Love’.

Til gengæld slap han faktisk hæderligt fra at messe Black Sabbaths ’Planet Caravan’ som en hyldest til sine faldne kammerater, der var afbilledet på både storskærm, lædervest og trommer.

Den største cadeau til dem var imidlertid, hvor seriøst Pantera tog den vægtige opgave at løfte arven.

Selv den ellers ofte så ulideligt guitaronanerende Wylde rev den af med mådehold.

Herligt grumset

Pantera raserede Copenhell med hidsige ’Strength Beyond Strength’, ’5 Minutes Alone’ og umiskendelige ’Fucking Hostile’, og mens flere af gruppens ellers klassiske album er noget fesent produceret, så lød repertoiret herligt grumset og grumt i festivalens støvede solnedgang.

Veteranernes mægtige grooves gjorde betonen elastisk, da ’I’m Broken’, ’Yesterday Don’t Mean Shit’ og ’Walk’ blev udbasuneret med uimodståelig bombast.

Chuck Billy fra Testament og 38.000 fans brølede med på sidstnævnte signatursang.

Respekt.

