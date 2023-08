På høje tid: Jysk festival reddet

Endelig.

Tre dage inde i Tønder Festival kom der omsider uforfalsket klasse og kvalitet over byfesten, da Jim Lauderdale landede fra Nashville som en frelsende superhelt i lysende lilla.

Han kalder sit seneste album ’Game Changer’. Det levede han op til sent lørdag aften.

Veteranen sang, så man skulle tro, han var født i et ’nudie suit’. Han er i hvert fald født til at spille country.

Lauderdale mestrer alle genrens stilarter fra ortodoks bluegrass over traditionel honky-tonk til uortodoks americana som en særligt dedikeret blanding af kosmisk kurator og ustoppelig sangsnedker.

Naturligt flair

Manden forstår, at hans forhenværende samarbejdspartner Ralph Stanley og Gram Parsons er nært beslægtede, og i det stemningsmættede spejltelt Bolero spejlede han sig i et andet forbillede, da han vred balladen ’The King of Broken Hearts’ ud af mundvigen i suveræn stil med George Jones.

Lauderdale er blevet 66, men forekom meget yngre i spidsen for et excentrisk ungt band, der lignede noget, han havde frelst fra et hippiekollektiv. Sådan lød de heldigvis ikke.

Den evigt arbejdsomme amerikaner udsender endnu et bluegrassalbum 15. september. Foto: Per Lange

Uden overhovedet at spille sig ud demonstrerede ensemblet naturligt flair, og ubesværet leverede de herlige versioner af forrygende ’Life by Numbers’ samt på alle måder groovy ’The Road is a River’.

Lauderdale har en pudsig og ret aparte personlighed et sted mellem Gandalf og Killer Bob fra ’Twin Peaks’. Hans sceneretorik fremstod underligt akavet, men musikalsk var kapacitetens 75 minutter timet fortræffeligt.

Uimodståeligt funky ’The Opportunity to Help Somebody Through It’ burde have været et verdenshit. Ørehængeren hittede i det mindste stort i Tønder.

Den ægte vare. Leveret. Det var tiltrængt.

