På tide: Rockhelt redder festival

Jack Whites eksplosive band The Raconteurs skabte tiltrængt folkefest foran Heartlands hovedscene

The Raconteurs, Greenfield Stage, Heartland, fredag 31. maj

Så skete der endelig noget.

Heartland har ikke just fremkaldt hjertebanken indtil videre, men pulsen kom betragteligt i vejret, da The Raconteurs indtog hovedscenen i den bedste sendetid fredag aften.

Amerikanerne samlede festivalpladsen og skabte en rockfest for folket. Det var tiltrængt.

Se også: Helt godnat: Misbrug af hovednavn

Med Jack White som indpisker slog The Raconteurs gnister fra start med eksplosive versioner af ’Consoler of the Lonely’ og ’Level’.

Det var næsten for godt til at være sandt, og intensiteten dykkede da også flere gange i et ellers enormt veloplagt og velspillet sæt, hvor Whites talent dog også demonstrerede sine begrænsninger.

Underlig birolle

Alt hvad æstetikeren beskæftiger sig med føles lidt påtaget og konstrueret, men for det meste er det virkelig godt konstrueret.

En stribe sange fra The Raconteurs tredje album, ’Help Us Stranger’, som slippes 21. juni, lød glimrende, og de fungerede fornemt, selvom det meste af materialet var ukendt for det entusiastiske publikum.

Se også: Vildt: Rockhelt skider på det hele

Whites wingman, Brendan Benson, synger kønt, men som så ofte før spillede han en underlig birolle i hovedpersonens show. De minder om rockens Simon & Garfunkel, og man er ikke i tvivl om, hvem der er Paul. Og hvem der er Art.

Evigt intense Whites flammende temperament kom atter op i det røde felt mod slut, hvor ’Many Shades of Black’ og hittet ’Steady, As She Goes’ sendte Heartlands gæster længere ud i natten med en vedkommende oplevelse.

Hverken mere eller mindre end en virkelig god rockkoncert. Den var kærkommen.