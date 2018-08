Perverst: Aqua kiksede på Smukfest

Aqua serverede forbavsende flot underholdning, da de gjorde comeback på Vi elsker 90’erne i fjor, og danmarkshistoriens bedst sælgende navn var også værd at høre på under Jelling Musikfestival i maj.

Trioens koncert i Skanderborg mindede dog om en maveplasker.

Mens regnen dryppede sporadisk fra en blytung himmel, føltes Aqua udvandet, og specielt i første halvdel af det 60 minutter korte sæt lignede de et band, der havde brændt deres energi af på Grøn i sidste måned.

Se også: Skete det lige?! Aqua chokerede

- Er I klar til at give den for hjernedødt meget gas? spurgte René Dif, der insisterede på at sige Smukfestival, og så spillede hitmagerne ellers balladen ’Playmate to Jesus’.

Men publikum havde naturligvis slået hjernen fra - den bliver nok tændt igen søndag/mandag - men først midtvejs fik ’Doctor Jones’ startet festen, mens Lene Nystrøm gik en tur blandt kåde fans.

Melodiske kvaliteter

’Differen’ truede samtidigt med at stagedive, og han aflyste først stuntet, da opbakningen til at gribe bamsen viste sig at være decideret begrænset.

Til sidst kastede han sig imidlertid ud i menneskehavet alligevel under hårdtpumpede ’Roses Are Red’. Det gik.

Se også: Bitchfight! Aqua-Lene banker Medina

Ellers var der ikke meget spræl i Aqua, hvis sound fremstod mekanisk som en tomgangspræget jukebox, og dåsepoppen var desuden for lav til at have afgørende gennemslagskraft.

Gruppens melodiske topkvaliteter er et solidt sikkerhedsnet under veteranerne, men det er efterhånden perverst, at 44-årige Nystrøm og 50-årige Dif henholdsvis hviner og brummer om Barbiedukker, tegneseriehelte og slikkepinde.

Se også: Vandvid: Ufattelig fadæse for Aqua

De to frontfigurer gav hinanden en ordentlig tungeslasker under megahittet ’Barbie Girl’, der blegnede i forhold til Aquas afdæmpede og mere modne nye single, ’Rookie’, som er et kommercielt kæmpeflop, der derimod klæder dem musikalsk.

Det elskede repertoire fra sidst i 90’erne virkede langt mere end 20 år gammelt.

Foto: Per Lange