Plat Tessa: Tarvelig i Tivoli

Rapstjernen havde mange gæster og stor fanskare, men hendes format var for lille til Fredagsrock

Tessas foreløbige karriere som koncertnavn kulminerede sent fredag aften i Tivoli, hvor hun på Plænen kunne spejde udover sit hidtil største publikum og grådkvalt udbryde:

- Det betyder alt for mig! Det er det største nogensinde!

Kunstnerisk - eller hvad man nu skal kalde det - er hun forhåbentlig ikke peaket endnu. Selvom man godt kunne frygte det.

Der var meget god plads til forbedring, da rapperen fra Vestegnen affyrede sin vanlige bredside af vulgært bralrende sjofelheder i et fladpandet lydbillede blottet for pondus.

I forhold til hendes tarvelige optrædener tidligere på sommeren til festivalerne Lyden af Nibe og ØreSound, så havde hun opgraderet showet en hel del med et væld af folk på scenen.

Det føltes alligevel tarveligt.

Timing og rytmik

Dansere tilføjede imidlertid noget tiltrængt liv i rampelyset, og pludselig var der nogen deroppe med sans for timing og rytmik.

Tessa har det hele i munden, men hun kan stadig ikke rappe på et niveau, der kan kaldes professionelt. Hun er som en gakket entusiast til en talentkonkurrence. Uden ægte naturtalent.

Ifølge Tivoli stod der 12.300 på Plænen, hvor teenagepigerne var klart i overtal. Foto: Henning Hjorth

Burhan G dukkede op iført bøllehat og trak klaphatten helt ned over forsamlingen med parrets ukristeligt dårlige nye duet, ’Luftkys’.

Karen Mukupa var med på ’Til banken’, og mindede om en malplaceret voksen til en børnefødselsdag, hvor ungerne havde smuglet sprut ind.

Suspekt fællessang

Bai-D og Orgi-E fra Suspekt fik størstedelen af de 12.300 fremmødte, der fortrinsvis var helt unge piger, til at skrige ’Vil du med ud og se min pik?’.

Det virkede lidt blæst.

Tessa råbte de samme ting, hun altid råber mellem numrene, og hun råberappede ’Ben’, ’Okay’ og ’Snakker for meget’, mens fanskaren råbte med.

Koncertens slutning var en decideret maveplasker, hvor Tessa hyldede sin manager og ville have taget et billede foran publikum, der troede de fik et ekstranummer. Det fik de ikke.

Klokken rundede 23.30, og fanskaren var hurtigt på vej hjem i seng.

Spørgsmålet er, hvor længe Tessa kan holde sig oppe.

Billedgalleri af Henning Hjorth

Fuld skærm