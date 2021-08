Plørefuld: Saboterer koncert

Så har man set det med.

Når Gilli er på scenen, ligner den sky stjernerapper normalt et dyr i bur.

Torsdag aften lignede han en festabe, der havde fået alt, alt, alt for meget at drikke.

Dansk musiks måske største hitmager i nyere tid var helt fra koncepterne, da han indtog ØreSound Festival med ungdomsvennerne Kesi og Benny Jamz.

Trioen er tilbage som supergruppen B.O.C, men der var reelt kun to til stede, da slænget gav en yderst sjælden koncert ved Amager Strandpark.

Gilli var nemlig helt væk.

Tog champagne

Showet udviklede - og indviklede - sig til et farcelignende optrin i takt med, at Gilli gik fra at være fuld til plakatfuld, og i showets sidste halvdel forsøgte en åbenlyst irriteret Kesi flere gange at få makkeren til at tage sig sammen ved at råbe ham ind i knolden.

Det hjalp nul.

En overgang hev Kesi sågar en flaske champagne ud af poterne på den stadigt mere dinglende, tørstige og absurd berusede bongkammerat.

Kesi forsøgte forgæves at få styr på sin gamle ven, men Gilli var udenfor rækkevidde.

Gilli saboterede showet med utilregnelig adfærd og timing som en julebrandert, og det gik naturligvis ud over de i forvejen ikke synderligt skarpe sange på bandets aktuelle udspil, ’Mere end musik’ , der har tilbragt seks uger på toppen af albumcharten.

Det var mindre end musik, men på sin vis ganske underholdende, og mens Gilli gjorde sig selv komplet til grin, og Jamz klovnede omkring, demonstrerede Kesi i glimt, at han er den mest musikalske og ikke mindst voksne i B.O.C.

Til sidst nægtede den på det tidspunkt uforståeligt snøvlende Gilli at forlade scenen, og konferencier Melvin Kakooza måtte nærmest slæbe en af dansk musiks største stjerner væk fra det måbende publikum.

Kort sagt en forrykt omgang. Selv for rapstandard.