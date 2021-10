Popstjerne i knibe på Christiania

Mø er tilbage. Sådan da.

Det føles, som om hun aldrig har været væk, men to års stilhed er en evighed i popverdenen anno 2021, hvor stjernerne er så bange for at blive glemt, at de udsender singler i omtrent samme tempo, som de reklamerer for sig selv på Instagram.

Mø er i overhængende fare for at glide ud i glemslen, efter fynboens seneste album, ’Forever Neverland’, floppede, og de to singleforløbere fra hendes kommende plade, ’Motordrome’, har misset top 40.

Mindeværdigt var det heller ikke, da hun fredag gav akavet og uforløst comebackkoncert i Den Grå Hal på Christiania.

Omkring 1600 fans droppede ’Vild med dans’ for at danse med Mø, men det blev først lidt vildt mod slut, hvor hendes aktuelle discoslasker, ’Live to Survive’, og det ældre hit ’Final Song’ fik seancen til at minde om en fest.

Nyt materiale

Den 33-årige sangerinde fremstod usikker som en teenager mellem numrene, og musikalsk hang det heller ikke sammen for Mø, der introducerede et nyt læderlook og til dels en ny sound.

Et par af aftenens sange, der endnu ikke er udgivet, var guitarpræget og lød ret rockede, uden det rigtigt rokkede ved noget i en scenografi a la Mad Max.

Sætliste 1. YIL 2. Cool to Cry 3. Nostalgia 4. Pilgrim 5. Maiden 6. Night With You 7. Turn My Heart to Stone 8. Blur 9. Lean On 10. Run Away 11. Punches 12. Fisse i dit fjæs 13. Don't Wanna Dance 14. New Moon 15. Kindness 16. Live to Survive Ekstranumre 17. Don't Leave 18. Brad Pitt 19. Final Song Vis mere Vis mindre

Lyden forsvandt kortvarigt i showets begyndelse, og gennemgående savnede man bund og gennemslagskraft i en underlig effektløs liveproduktion, som blandt andet gik udover en svag version af Møs nok stærkeste nummer, ’Pilgrim’, og verdenshittet ’Lean On’.

Hendes veninde Josefine Struckmann alias Nurse, der varmede op, hjalp Mø med at skråle punksangen 'Fisse i dit fjæs', som de to oprindeligt indspillede med deres ungdomsband Mor. Optrinnet var mere sødt end vellykket.

Mø bevægede sig rundt mellem hele tre scener, men det var ikke den eneste grund til, at hun var svær at få øje på. Hovedscenen, der havde fans på alle sider, var lav som volumen, og efter blot 74 minutter var hun helt væk.

Det var hurtigt overstået. Og hurtigt glemt.

