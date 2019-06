Prima donna: Hun er røvfed!

Engang var Queen Latifah bare badass. Senere sparkede Lil' Kim røv. Og så blev hun den lille i sammenligning med Nicki Minaj.

I slipstrømmen på sidstnævntes svulstige fremturen udfordres den selvudnævnte hiphopdronning nu af blandt andre Cardi B, Megan Thee Stallion, Cupcakke og Lizzo.

Samt Stefflon Don. Lørdag aften ramte hun Tinderbox som en tropisk storm, man gerne ville blæses omkuld af.

Englænderen har jamaicanske rødder, og hun er vist noget af en rod. Don virkede dog også sjaskcharmerende på Teltscenen, hvor hun rystede baller og demonstrerede gyngende kavalergang, så det smittede af på publikum, der rystede og gyngede det bedste, de havde lært.

Overgik Miley

Den 27-årige rapper slog Miley Cyrus i brugen af ’pussy’, ’booty’ og meget mere ’pussy’, og hun overgik også verdensstjernen i at være kort tid på scenen.

Blot 39 minutter. Men det var herligt, så længe det varede.

En indpiskende dj og to elastiske dansere. Mere skal der ikke til, når man selv har personlighed som en gadefest i Kingston.

Dons myndige og ganske varierede flow blev skamferet noget af et skingert lydbillede, der imidlertid ikke kunne forhindre hende i at få teltdugen til at blafre med et medleylignende sæt.

’Phone Down’, ’Boasty’, ’Instruction’, ’16 Shots’ og afsluttende ‘Hurtin’ Me’ gjorde sig især bemærket i den hæsblæsende forestilling, hvor Don fyrede godt op under Fyn med caribiske rytmer og en heftig dosis dancehall.

Hun er røvfed.