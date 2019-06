Rockgiganten brændte Tinderbox af

Neil Young + Promise of the Real, Blå Scene, Tinderbox, lørdag 29. juni

Substans er ikke noget, man ligefrem er væltet rundt i på Tinderbox de seneste tre dage.

Neil Young tog heldigvis spandevis med til Odense.

Da hovednavnet lagde ud med en 16 minutter lang version af ’Love and Only Love’ sent lørdag, var det som at få serveret årgangsvin efter at have stået i shotsrør og industriøl til knæene siden torsdag eftermiddag.

Det var formentlig tilfældigt, at Young spillede ’Everybody Knows This Is Nowhere’, men det føltes ikke sådan.

Langt størstedelen af festivalens gæster anede tilsyneladende ikke, hvem denne gamle Young var, og det var en relativt lille skare, der stimlede sammen ved Blå Scene i skumringen.

Torden og lynild

Giganten flænsede den fynske sommeraften med torden og lynild fra sin tro følgesvend, guitaren Old Black, og backingbandet Promise of the Real levede atter op til deres navn.

Det blev en koncert vi har set utallige gange før på ikke mindst Roskilde Festival, men det er et af rock’n’rolls mest medrivende ritualer at opleve legendariske Young live.

Han er som en gråbjørn, der har forsøgt at vælte Mount Rushmore siden tidernes morgen, og lad os håbe han aldrig holder op med at prøve.

Der kom aldrig magi i luften, men der var klassikere på stribe.

‘Hey Hey, My My (Into the Black)’, ’Powderfinger’ og ’Rockin' in the Free World’ slog gnister i Tusindårsskoven, når Youngs inferno af skælvende powerakkorder, hvinende soloer og baldrende bækkener ramlede sammen.

Han trak stikket

Midtvejs trak den 73-årige canadier stikket og sang akustiske ’Unknown Legend’ og ’From Hank to Hendrix’, der begge kredser om hans kærlighed til sin mangeårige hustru, Pegi, som døde af kræft i januar, efter parret havde været skilt nogle år.

Youngs stemme savnede lidt råstyrke, men Promise of the Real, der blandt andet består af Willie Nelsons søn Lukas, bakkede chefen op med skønne vokalharmonier i et sæt på 123 minutter.

Det var d’herrers turnépremiere, og de havde øvet backstage i en skurvogn om eftermiddagen, men samspillet var lidt shaky på sange som ’Winterlong’ og ’Mr. Soul’, mens seancens nye nummer, ’She Showed Me Love’, ikke er endnu et mesterstykke fra ikonet.

Opdateres...

