Rockstjerne flippede helt ud i Aalborg

Det lignede The Charles Manson Family oppe på scenen, men det var heldigvis Chris Robinson Brotherhood, som var kommet til Aalborg. Og de kom med fred. Og fantastisk musik.

Chris Robinson dannede broderskabet i 2011 på ruinerne af smålegendariske The Black Crowes, der i en lang årrække rockede og rullede videre på lyden af The Rolling Stones.

Med Brotherhood vækker sangeren og guitaristen fra Georgia den psykedeliske sound af Grateful Dead til live, og komplet med røgelsespinde indhyllede kvintetten Nordjylland i en fortryllende tåge af kosmisk boogie, country, soul og tilmed gospel.

Syrehovederne lagde ud med en liflig udgave af Freddie Kings ’Takin’ Care of Business’, hvilket så sandelig var hvad de gjorde gennem to lange, euforiserende sæt, der bestemt ikke fik spillestedet Skråen til at fremstå mere lige.

Intuitiv forståelse

Robinsons seneste besøg i Danmark var med The Black Crowes på Midtfyns Festival i 2001, og frontmanden har været vant til at optræde for titusindvis af fans fra London til Los Angeles, men et par hundrede ved Limfjorden var rigeligt til at få ham til at smile fjoget som en nyforelsket teenager.

Veteranens uskyldige entusiasme oplyste bandets gavmilde repertoire, der boblede lystigt med bevidsthedsudvidende soloer fra guitarbegavelsen Neal Casal og keyboardtroldmanden Adam MacDougall.

Brotherhood turnerer nærmest uafbrudt, og selvom flipperne skifter mere ud på sætlisten, end Robinson formentlig skifter sokker, så spiller de egne og andres sange med salig, intuitiv forståelse for hinanden.

’Tulsa Yesterday’ berusede i kalejdoskopiske mønstre, mens de gik egne veje med ’Only Daddy That'll Walk the Line’, som Waylon Jennings oprindeligt gjorde sin egen.

Foran et begejstret og lydhørt publikum lettede orkesteret på en svimlende ’Behold the Seer’, inden de mod slut landede blødt i form af de pragtfulde ballader ’Burn Slow’ og ’Appaloosa’.

Sikke et trip.