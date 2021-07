Røvkedelig: Bare ikke god nok

Clara har det, man i udlandet kalder ’star quality’.

Bortset fra det kniber det dog med kvalitet hos den unge popsangerinde.

Torsdag eftermiddag gav hun sin første koncert i to år på Lyden af Nibe, der er den lokale festivals nedskalerede erstatning for den traditionelle ramasjang, og det var ikke værd at vente på.

Heller ikke to minutter.

Clara proklamerede, hun var nervøs, men det var ikke til at se, for med efternavnet Toft Simonsen er hun født til showbiz.

Glemte teksten

Den 20-årige aarhusianer gik til opgaven tilsat fjantet entusiasme og storsmilende energi, og mens hendes stemme jodlede uskønt rundt, stod bentøjet heller ikke stille.

Det gjorde musikken til gengæld. Claras repertoire er stereotypt i en grad, der næsten er opsigtsvækkende. Kun åbningsnummeret ’Legend’ og hittet ’Girl Like You’ fungerede effektfuldt i et sæt på 55 meget lange minutter.

Clara fortsætter ud i sommerlandet, og hun optræder blandt andet på Smukfests minifestival Småfest.

Publikum sivede ud af det udsolgte telt ved Limfjorden under balladen ’Armour’, og hendes ligblege band var funky som et utæt badedyr.

Et par intetsigende nye numre tyder ikke på, at Clara kommer til at revolutionere sit strømlinede udtryk på opfølgeren til sidste års ganske populære album ’Growing Up Sucks’.

Clara glemte teksten under ’Crazy’, og tabte den næsten på scenegulvet, men publikum skrålede med og ’reddede hendes røv’, som hun udtrykte det.

Koncerten kunne ikke reddes. Det var røvkedeligt. Hun er bare ikke god nok.